Thibaut Garcia: "On a tous ce concerto d'Aranjuez dans la tête mais il y a des milliers de façons de le jouer"

Dans son nouvel album, Aranjuez, enregistré avec l'Orchestre National du Capitole dirigé par Ben Glassberg, Thibaut Garcia associe l'archétype espagnol de Rodriguo dans le célébrissime Concerto de Aranjuez, à une déclaration de l'esprit français : la Musique de Cour d'Alexandre Tansman.

Guitariste d’origine franco-espagnole, Thibaut Garcia est né en 1994 à Toulouse où il débute l’apprentissage de la guitare à l’âge de sept ans.

À 16 ans, il remporte le Premier Prix du concours Ana Amalia à Weimar en Allemagne. Depuis, il a remporté les premiers prix de nombreux concours internationaux, et notamment celui de la Guitar Foundation of America à Oklahoma City aux Etats-Unis en 2015, du José Tomas à Petrer en Espagne en 2014, et du Concours international de Séville en Espagne de 2013.

En 2017, Thibaut Garcia est nommé New Generation Artist par la BBC, ce qui l’amène à se produire en récital et concerto aux Royaume-Uni, faisant notamment ses débuts au Wigmore Hall à Londres.

En 2019, il est nommé "Révélation Instrumentale" des Victoires de la Musique Classique.

Le disque de Thibaut Garcia, Aranjuez, est sorti sur le label Erato le 2 octobre 2020, en collaboration avec l'Orchestre National du Capitole de Toulouse sous la baguette du jeune chef britannique Ben Glassberg.

Concerts à venir

Jeudi 22 Octobre 2020 à 20h au Théâtre des Champs-Elysées avec l' Orchestre de Chambre de Paris



Samedi 31 octobre à 18h à la Halle Aux Grains à Toulouse avec l'Orchestre National du Capitole de Toulouse

Samedi 23 janvier à 15h à la Philharmonie de Paris avec le baryton Josep-Ramon Olivé : baryton