Thibault Noally : "Olivier Greif était un maître dans l'art de sublimer les émotions et les atmosphères"

Après un disque Scarlatti encensée par la presse musicale, Thibault Noally dirigera la comédie-ballet Le Bourgeois Gentilhomme mis en scène par Jérôme Deschamps, du 3 au 8 octobre à l'Opéra Comique. Il publiera début octobre le quintette pour piano d'Olivier Greif : "A tale of the world".

Thibault Noally, violoniste, se forme à la Royal Academy of Music de Londres où il se prend de passion pour le répertoire ancien.

2006 se révèle être une année charnière, puisqu'il devient violon solo des Musiciens du Louvre-Grenoble sous la direction de Marc Minkowski et violon solo invité de l’orchestre Sinfonia Varsovia. Cette même année, il se retrouve par hasard à diriger Les Musiciens du Louvre au pied levé, en remplacement de Marc Minkovski. Depuis ce jour, il ne quittera jamais la direction, qu'il combine avec sa carrière de violoniste.

En 2014, au Festival International d’Opéra Baroque de Beaune, Thibault Noally fonde Les Accents, son propre ensemble instrumentale et vocale, s’attachant à défendre les répertoires vocaux et instrumentaux des XVIIe et XVIIIe siècles, en particulier le répertoire sacré italien (Oratorio et Motet).

Le Bourgeois Gentilhomme

Du 28 septembre au 8 octobre se jouera dans la salle Favart de l'Opéra Comique, la production du Bourgeois Gentilhomme de Lully et Molière, mise en scène par Jérôme Deschamps. Pour ce concert, Les Musiciens du Louvre seront dirigés par Marc Minkovski les 28, 29, 30 septembre, 1er et 2 octobre et par Thibault Noally les 3, 5, 6, 7 et 8 octobre.

Cette production a été créée le 7 juin 2019 au printemps des Comédiens à Montpellier. En juin 2019, elle a été donnée à l'Opéra de Versailles. Initialement prévu en juin, les dates ont malheureusement dû être annulées à cause de la crise sanitaire, mais ont rapidement pu être reportées.

Comédie-ballet en cinq actes, Le Bourgeois Gentilhomme a été créé au château de Chambord le 14 octobre 1670. Il s'agit de la dernière collaboration entre Molière et Lully.

Le Martyr de Sainte Théodosie

Sorti le 29 mai 2020 sous le label Aparte, ce disque a été encensé par la critique, obtenant un diapason d’or, un prix Classica et un prix BBC Music Magazine.

Accompagné fidèlement de son ensemble Les Accents, Le Martyr de Sainte Théodosie fut enregistré par les studios Little Tribeca à l’Église allemande Protestante de Paris en septembre 2019.

Les Accents ont donné pour la première fois ce programme sur scène au Festival de La Chaise-Dieu en juillet 2019.

Il Martirio di Santa Teodosia, dans son italien natal, est un oratorio en deux parties, composé par Alessandro Scarlatti et donné pour la première fois à Rome en 1683.

Distribution :

Les Accents orchestre

Thibault Noally direction et violon I

Anthea Pichanick Decio (contralto)

Emiliano Gonzalez-Toro Arsenio (ténor)

Emmanuelle De Negri Teodosia (soprano)

Renato Dolcini Urbano (baryton)

