Thibault Noally dépoussière les oratorios de Scarlatti à la Chaise-Dieu

Après avoir gravé au disque "Le Martyr de Sainte-Théodosie" l'an dernier, Thibault Noally continue son aventure scarlattesque en jouant pour la première fois depuis sa création l'oratorio "San Filippo Neri", au festival de la Chaise-Dieu, accompagné de son ensemble Les Accents.

Violoniste et chef d'orchestre, Thibault Noally se passionne pour la musique ancienne durant ses études, qu'il effectue à la Royal Academy of Music de Londres. Rapidement, il collabore avec de nombreux ensembles tels que l’Ensemble Baroque de Limoges, Concerto Köln, l’Ensemble Matheus, Orfeo 55 et Opus 5.

Depuis 2006, il est violoniste solo des Musiciens du Louvre-Grenoble, sous la direction de Marc Minkowski. Il collabore également avec la violoncelliste Ophélie Gaillard au sein de l’Ensemble Pulcinella, et est violon solo invité de l’orchestre Sinfonia Varsovia.

En juillet 2014, notre chef d'orchestre fonde l’ensemble Les Accents, au Festival International d’Opéra Baroque de Beaune. L'ensemble s’attache à défendre les répertoires vocaux et instrumentaux des XVIIe et XVIIIe siècles ; en particulier le répertoire sacré italien (Oratorio, Motet) qui constitue la clef de voûte du projet artistique de Thibault Noally. À l’opéra, l’ensemble explore des œuvres méconnues de l’opéra seria italien notamment de Antonio Vivaldi, Alessandro Scarlatti, Antonio Caldara, Nicola Porpora.

Le Martyr de Sainte Théodosie

Sorti le 29 mai 2020 sous le label Aparte, ce disque a été encensé par la critique, obtenant un diapason d’or, un prix Classica et un prix BBC Music Magazine.

Accompagné fidèlement de son ensemble Les Accents, Le Martyr de Sainte Théodosie fut enregistré par les studios Little Tribeca à l’Église allemande Protestante de Paris en septembre 2019. Les Accents ont donné fidèlement ce programme pour la première fois ce programme sur scène au Festival de La Chaise-Dieu en juillet 2019.

Il Martirio di Santa Teodosia, dans son italien natal, est un oratorio en deux parties, composé par Alessandro Scarlatti et donné pour la première fois à Rome en 1683.

San Flippo Neri

Le 21 août, Thibault Noally et Les Accents donneront en concert l'oratorio d'Alessandro Scarlatti "San Flippo Neri" en concert au festival de la Chaise-Dieu, à l’Abbatiale Saint-Robert.

L’Oratorio di San Filippo Neri, est un oratorio écrit pour quatre solistes (deux sopranos, une alto et un ténor) et orchestre, sur un livret italien du cardinal Pietro Ottoboni. L'œuvre est créée à Rome en 1705, et n'a jamais été rejoué depuis. Le livret est basé sur la vie de Saint Philippe Néri, fondateur de ce qui devient en 1575 la Congrégation de l'oratoire. Cet oratorio, peu connu du grand public, est toutefois considéré comme le meilleur de Scarlatti.