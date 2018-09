Thibault Cauvin est l'invité de Musique Matin

Thibault Cauvin est né avec une guitare, celle que lui a tendue son père, lui-même musicien. De là, tout s'est enchaîné avec un parfait naturel. Il étudie au conservatoire de Bordeaux puis au Conservatoire National Supérieur de Paris, d'où il sort avec les honneurs. Aimant le jeu, il est pris de passion pour les concours internationaux, tremplin inévitable dans la vie d'un artiste qui souhaite faire carrière. Sa jeunesse, sa fougue et sa créativité impressionnent, il enchaîne les victoires et, à seulement 20 ans, il devient le guitariste le plus titré au monde, avec 36 prix obtenus dont 13 premiers. Les concerts se multiplient alors, le monde veut entendre « le Petit Prince de la six-cordes ».En Octobre 2018 sort « Cities II », le dixième album de Thibault, toujours chez Sony Music. Après avoir présenté des disques autour de grands compositeurs classiques comme Scarlatti, Albéniz, ou dernièrement Vivaldi enregistré avec l'Orchestre de Chambre de Paris à la Philharmonie de Paris, Thibault propose aujourd’hui un projet tout à fait personnel, à la croisée des genres. Autour de musiques écrites en collaboration avec des compositeurs rencontrés lors de sa "tournée sans fin", il raconte quelques unes des grandes cités du monde qui l'ont touché. Un album qui invite au rêve et au vagabondage, composé de duos inattendus, fragiles, avec des musiciens venant de différents mondes, réunis par la poésie du voyage : Erik Truffaz, Ballaké Sissoko, Matthieu Chedid, Didier Lockwood, Lea Desandre, Thylacine, Christian-Pierre La Marca, et Adélaïde Ferrière. Enregistré au mythique Château d'Hérouville, qui a réouvert ses portes pour l'occasion après 15 années de sommeil, ce disque a une saveur toute particulière...

Cities II (sortie le 7 septembre)

Oeuvres de Cauvin, Granados, Glass, Monteverdi, Yocoh...é

Avec Matthieu Chedid, Thylacine, Erik Truffaz, Ballaké Sissoko, Didier Lockwood, La Desandre, Adélaïde Ferrière et Christian-Pierre La Marca.

Prochains concerts

Septembre

Le 14 à Guérigny (58), Théâtre des Forges Royales

Octobre

Le 12 à Ronchin (59), Auditorium Bruno Coquatrix

Le 26 à Bourges (18)

Le 27 à France Bleu Nouvelle-Aquitaine (33) - Entretien et concert)

Novembre

Le 17 au Centre culturel de Rixensart, Belgique

​Décembre

Le 5 à Annemasse (74), Château Rouge

