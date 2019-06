Théo Ceccaldi est l'invité de Musique Matin

Week-end "Jazz en VF" les 15 et 16 juin 2019 à la Philharmonie de Paris

Le temps d’un week-end mêlant les styles et les formats, un riche panorama du jazz made in France et de sa vitalité réjouissante. Avec Chewing-gum Silence, Théo Ceccaldi, Anne Paceo, Vincent Peirani, Sarah Murcia, Sylvain Rifflet, Eve Risser, Airelle Besson, Thomas de Pourquery et Supersonic...

Samedi 15 juin 2019 — 20h30 : Théo Ceccaldi, Anne Paceo et Vincent Peirani

Théo Ceccaldi trio - Django

Anne Paceo - Bright Shadows

Vincent Peirani - Living Being II

A propos de Django (création automne 2018)

À partir de compositions originales “sous influences” et de reprises de grands classiques associés au génial guitariste manouche, la petite formation, avec son orchestration juste assez déviante par rapport aux canons de la tradition (guitare amplifiée, violoncelle…) pour embarquer l’ensemble vers quelque “jazz de chambre” mutant, trouve ici constamment la bonne distance par rapport à son illustre modèle, osant l’émotion directe du premier degré comme la déclinaison maniériste des grands fondamentaux du genre en petites pièces ciselées et référentielles.

à réécouter émission Jazz Club Théo Ceccaldi "Django" à Coutances

Dernier album : Montevago

, © Full Rhizome

En duo avec le pianiste Roberto Negro, sorti le 1er mars 2019 sous le label Full Rhizome.

Prochains concerts

14.06 Arsenal - Metz

15.06 Philharmonie de Paris - Grande Salle (Capta Arte Concert + Mezzo)

20.07 festival Jazz Poët-Laval

23.07 Toulouse d’été

24.07 Jazz à Toulon

26.07 Una Striscia di Terra Feconda - Roma - Italia

27.07 Vague de Jazz - les Sables d'Olonnes

11.08 Jazz in Marciac

01.08 Kind of Belou - Treignac

31.08 Les Rendez-Vous de l’Erdre - Nantes

Programmation musicale

Django REINHARDT

Rythme Future

Théo Ceccaldi : violon, Guillaume Aknine : guitare électrique & acoustique, Valentin Ceccaldi : violoncelle

Extrait du concert hommage à Django capté le 30 mai 2019 à Jazz sous les pommiers et diffusé dans le jazz Club d’Yvan Amar, le samedi 1er juin

Théo CECCALDI / Roberto NEGRO

Nera Nera

Théo Ceccaldi, Roberto Negro

FULL RHIZOME 2019

FREAKS

Bonne nuit madame

Théo Ceccaldi et Freaks

TRICOLLECTIF