Teodor Currentzis, chef d'orchestre, est l'invité du jour

MusicAeterna et Teodor Currentzis en résidence au Théâtre du Châtelet pour la saison 2019-2020

Le théâtre du Châtelet va accueillir en résidence l’ensemble MusicAeterna sous la direction de Teodor Currentzis avec au programme : les Requiem de Mozart et de Fauré, un festival Beethoven et du Rameau. Un autre ensemble va s’installer le temps de six concert : l’Orchestre de chambre de Paris propose d’octobre à mars des « déjeuners-concerts », une formule d’une heure avec une oeuvre du répertoire et une oeuvre contemporaine. Au programme aussi l’oratorio de Haendel, Saül, avec Les Talens Lyriques sous la direction de Laurence Cummings. (Aliette de Laleu)

à lire aussi article Le théâtre du Châtelet rouvre avec une saison 2019-2020 participative

Requiem de Giuseppe Verdi à Aix-en-Provence (Festival de Pâques)

Giuseppe Verdi, Messa da Requiem

14 avril au Grand Théâtre de Provence à Aix-en-Provence.

MusicAeterna , choeur et orchestre

, choeur et orchestre Teodor Currentzis , direction

, direction Zarina Abaeva , soprano

, soprano Hermine May , mezzo-soprano

, mezzo-soprano Tareq Nazmi, basse

à réécouter émission Le concert du soir MusicAeterna et Teodor Currentzis donnent deux symphonies de Beethoven aux BBC Proms de Londres

Programmation musicale

Wolfgang Amadeus MOZART

Les Noces de Figaro : Ouverture

Musica Aeterna, Teodor Currentzis

SONY CLASSICAL

Gustav MAHLER

Symphonie n°6 en la mineur “Tragique” : 3. Andante moderato

Musica Aeterna, Teodor Currentzis

SONY

Piotr I. TCHAIKOVSKI

Concerto en ré majeur op.35 : 3. Finale. Allegro vivacissimo

Patricia Kopatchinskaja, MusicaEterna, Teodor Currentzis

SONY CLASSICAL