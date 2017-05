Tedi Papavrami présente son nouvel album avec Nelson Goerner consacré à Fauré et Franck

Notre invité est violoniste, mais aussi traducteur, biographe et comédien. Il est né en 1971 à Tirana, en Albanie. Fils d’un pédagogue réputé, il débute le violon à l’âge de quatre ans. Il donne son premier concert à 8 ans avec l’Orchestre Philharmonique de Tirana et est repéré par le flûtiste Alain Marion qui lui obtient une bourse du gouvernement français.

Il intègre le Conservatoire de Paris dans la classe de Pierre Amoyal et obtient ensuite le Premier Prix Georges Enesco de la Sacem en 1992 et le Premier Prix du Concours International Sarasate à Pampelune en 1993...

Sa carrière de soliste international lancée, il n’en oublie pas la musique de chambre, qu’il pratique au sein du Quatuor Schumann durant 9 années.

Professeur de violon à la Haute Ecole de Musique de Genève, tout comme Nelson Goerner, d’ailleurs, c’est ensemble qu’ils ont enregistré le disque que nous allons découvrir ce matin. César Franck et Gabriel Fauré qui vient de paraître sous le label Alpha.

Programmation de l'invité

♫Gabriel Fauré

Sonate pour violon n°1 en la majeur op.13 : III. Allegro vivo

Nelson Goerner, piano

ALPHA

♫ Pablo de Sarasate

Airs bohémiens op.20

Tedi Papavrami, violon

Christophe Larrieu, piano

HARMONIA MUNDI

♫ Domenico Scarlatti

Sonate en ré min K 9 L 413 pour piano

Dinu Lipatti, piano

EMI CLASSIC

♫ César Franck

Sonate pour violon en La Maj M 8 : 1. Allegro ben moderato

Tedi Papavrami, violon

Nelson Goerner, piano

ALPHA

♫ Gustav Mahler

Lieder eines fahrenden Gesellen : Wenn mein Schatz Hochzeit macht (Chants d'un compagnon errant : Quand ma bien-aimée célèbre ses noces) - pour baryton et orchestre

Orchestre Philharmonique de Vienne,

Dietrich Fischer-Dieskau, baryton

Wilhelm Furtwangler, direction

FONIT CETRA

♫ Gabriel Fauré

Sonate pour violon n°2 en mi min op 108 : 2. Andante

Tedi Papavrami, violon

Nelson Goerner, piano

ALPHA