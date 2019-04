Tanguy Parisot et Samy Rachid du Quatuor Arod sont les invités de Musique Matin

Concert : Haydn, Bartók et Brahms

10 avril à l'Auditorium du Louvre, Paris

Programme

Haydn : Quatuor à cordes en si bémol majeur opus 76 n°4 Hob.III.78 « Lever de soleil »

Distribution

Jordan Victoria , violoniste

, violoniste Alexandre Vu , violoniste

, violoniste Tanguy Parisot , altiste

, altiste Samy Rachid, violoncelle

Le Quatuor Arod : Rising Star

European Concert Hall Organisation (ECHO) existe depuis 1994 et réunit actuellement les directeurs de 17 salles de concert parmi les plus prestigieuses d’Europe. L'association lance et promeut des projets dans deux domaines spécifiques: le soutien à de jeunes interprètes de dimension internationale (programme Rising Stars) et la création d’œuvres contemporaines. ECHO passe commande à des compositeurs collaborant avec des cinéastes, des vidéastes ou des chorégraphes pour développer de nouveaux types de projets interdisciplinaires adaptés au format des salles de concert.

Le projet Rising Star, créé en 1995, est l'une des missions réalisées par ECHO.

Dans ce cadre, BOZAR Brussels a nommé le Quatuor Arod pour 1 an et durant une quinzaine de concerts dans les salles de musique de chambre du réseau européen !

Prochain concert en France

31 mai à Musique à la Ferme

Lieu : Le Devenset, 13680 Lançon-Provence

Joseph Haydn, Quatuor op. 76 n°4 en si bémol majeur – Lever de soleil

Benjamin Attahir, Al’Asr (2017)

Johannes Brahms, Quatuor op. 51 n°2 en la mineur

Programmation musicale

Felix MENDELSSOHN

4 pièces pour quatuor à cordes op 81 : 2. Scherzo en la min

Quatuor Arod

ERATO

Benjamin ATTAHIR

Quatuor à cordes n°1 "Al Asr"

Quatuor Arod

RADIO FRANCE (concert donné en décembre 2018 à la Cité de la musique)

Alexandre ZEMLINSKY

Quatuor à cordes n° 2 op 15 : 4. Allegro molto - Langsam

Quatuor Arod

RADIO FRANCE