"Il était une fois..." Tabea Zimmermann présente un nouveau disque autour des œuvres féeriques de Schumann et Widmann

Tabea Zimmermann, altiste :

Tabea Zimmermann est née le 8 octobre 1966 à Lahr/Schwarzwald (Allemagne).

Altiste et pédagogue. Créatrice d'oeuvres de György Ligeti, Heinz Holliger, Wolfgang Rihm, George Lentz, Frank Michael Beyer, Bruno Mantovani, Enno Poppe

Avec le Quatuor Arcanto, dont elle fait partie aux côtés des violonistes Antje Weithaas et Daniel Sepec et du violoncelliste Jean-Guihen Queyras, elle a joué au Carnegie Hall à New York, à la Fondation Gulbenkian de Lisbonne, au Théâtre du Châtelet et à la Cité de la Musique à Paris, à la Philharmonie de Berlin, au Konzerthaus de Vienne…

En 2016/2017, Tabea Zimmermann a notamment donné la première du Concerto pour alto de Michael Jarrell au festival Musica de Strasbourg avec l’Orchestre national des Pays de la Loire sous la direction de Pascal Rophé et s’est produite avec l’Orchestre symphonique de Vienne et Ingo Metzmacher, l’Orchestre de la Suisse romande et Pascal Rophé, avec l’Orchestre du Konzerthaus de Berlin et Mario Venzago.

La saison 2017/2018 est marquée par une tournée avec l'Orchestre de Chambre de Paris et Les Siècles ainsi que par deux créations mondiales : une nouvelle pièce par Brett Dean avec le Swedish Chamber Orchestra et un nouveau concerto pour alto de York Höller avec le Gürzenich Orchestra de Cologne.

Es war Einmal (il était une fois)

Tabea Zimmermann (alto)

Jörg Widmann (clarinette)

Denes Varjon (piano)

