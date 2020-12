Sylvia Amar, responsable de la production culturelle du Mucem

Aujourd'hui, Saskia de Ville reçoit Sylvia Amar, en charge de la programmation des expositions, des éditions et de l'ensemble des événements culturels du Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée pour un dialogue autour des pratiques durables au sein des métiers de l’exposition.

En octobre dernier, le MUCEM, Le Musée des Civilisations de l'Europe et de la Méditerranée à Marseille, organisait une journée destinée aux professionnels et consacrée à la problématique de la seconde vie des expositions. Mais que veut dire « éco-concevoir et éco-construire des expositions permanentes, semi permanentes, des expositions temporaires ? » Est-il toujours possible de réutiliser des matériaux ou faut-il construire du neuf ? Comment activer les pratiques durables au sein des métiers de l’exposition ?

Sylvia Amar et Saskia de Ville échangent sur la seconde vie des expositions, les initiatives expérimentales et les démarches innovantes au sein du monde muséal.