L'ensemble "Les Ombre" : Sylvain Sartre, Margaux Blanchard /// Astrig Siranossian

08h05-08h30 : Ensemble "Les Ombres" - Margaux Blanchard et Sylvain Sartre

C'est la diversité des rencontres qui permet aux Ombres de mener avec la même passion des projets de musique de chambre en trio, ou en quatuor, autour de Bach, Couperin, ou Telemann, aussi bien que des créations scéniques plus importantes réunissant un orchestre de chambre, des solistes, chanteurs, comédiens et danseurs autour d'oeuvres opératiques méconnues. Par soucis de cohérence avec le soin accordé à la partie musicale de leurs projets, et afin de ne pas toucher seulement un public d'initiés, Les Ombres choisissent de développer l'aspect scénique de leurs concerts afin de créer des spectacles à l'atmosphère unique, jeux de scènes, lumières, ou projections vidéos réunis et mis entièrement au service de la musique.

Pour autant, le travail des Ombres s'inscrit sans conteste dans la lignée musicale des pionniers du baroque. Fidèles à la pratique instrumentale dite « historiquement informée », les Ombres ne peuvent dissocier les travaux de recherche musicologique de leur interprétation. Formés à la Schola Cantorum Basiliensis par Marc Hantaï, Paolo Pandolfo, Jesper Christensen, ou Andrea Marcon, les musiciens des Ombres partent à la redécouverte des chefs d'oeuvres oubliés des XVIIe et XVIIIe siècles, s'attachent à leur donner un second souffle sans jamais en trahir l'écriture, et s'intéressent particulièrement au rayonnement de la musique française à travers l'Europe.

Les Ombres sont en résidence à l'Opéra Orchestre National de Montpellier. L'ensemble est "artiste en résidence" à la Fondation Singer-Polignac et sont membres de la FEVIS et de la PROFEDIM.

Actualités

Un nouveau disque des Ombres s'intitulant "Souffle Sacré" paraît aujourd'hui chez Mirare

Concerts

Le 28 mars à 20h30 à l’Oratoire du Louvre à Paris pour la sortie du disque

Le 06 juillet à 18h30 dans le cadre du festival de Chambord

08h30 - 08h55 : Astrig Siranossian

Née à Lyon en 1988 la violoncelliste Astrig Siranossian est française d'origine arménienne. Elève au Conservatoire National de Lyon puis au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Lyon, elle part ensuite étudier en Suisse, où obtient ses Master de Concert et Soliste avec les hautes distinctions dans la classe d'Ivan Monighetti, à la Hochschule für Musik de Bâle.

La jeune violoncelliste remporte le Concours International de violoncelle Penderecki (ainsi que deux prix spéciaux), le prix décerné en France par la Banque Populaire ainsi que le Concours en duo de Bâle, Basel Duo Competition 2013, aux côtés du pianiste Andriy Dragan. Elle collabore également en 2015 et 2016 dans une production d’Irina Brook au théâtre National de Nice où elle joue le rôle principale d’une adaptation des 40 jours du Musadagh de Franz Werfel.

Son répertoire va du baroque à la musique contemporaine : des compositeurs tels que Jean-Luc Darbellay, Rudolf Kelterborn, Bechara El-Khoury ou Daniel Schnyder ont d'ores et déjà composé pour elle.

En 2016, elle sort chez les label Claves en compagnie du pianiste Théo Fouchenneret un disque consacré à F. Poulenc, G. Fauré et Komitas. Le compositeur Penderecki lui confie cette même année la transcription pour violoncelle et violon de son double concerto pour alto et violon qu’elle crée en sa présence.

Actualités

Le disque consacré aux concertos de Khatchaturian et Penderecki avec le Sinfonia Varsovia et Adam Klocek à la direction, est paru le 16 mars chez Claves Records.

Concerts

Le 24 mars à 18h30 au Domaine des Hautannes à Lyon pour Récital de violoncelle en ouverture du 13e Festival des Pianissimes

Le 23 avril à 20h à l'Athénée Théâtre Louis-Jouvet à Paris pour la sortie du nouvel album "Khatchaturian et Penderecki"

Ensemble Appassionato - Mathieu Herzog, direction

Ensemble Appassionato - Mathieu Herzog, direction Le 25 mai à 20h au Parc de Bagatelle à Paris dans le cadre du festival Les Musicales de Bagatelle

Parrain : François Salque, violoncelle

Programmation musicale des invités