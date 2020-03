Suzana Bartal est notre invitée du jour

Suzana Bartal nous présente un triple disque consacré au cycle des "Années de pèlerinage" de Franz Liszt, paru le 6 mars sous le label Naïve. Par son jeu intense et coloré, elle révèle toutes les nuances de cette pièce monumentale du répertoire pianistique.

Pianiste franco-hongroise, née à Timişoara en Roumanie, Suzana Bartal commence ses études musicales dans sa ville natale à 8 ans. Trois ans plus tard, elle devient lauréate de concours nationaux et internationaux et donne son premier récital solo à l’âge de 12 ans. A 13 ans, elle apparaît pour la première fois en soliste avec orchestre.

Elle décide de s’installer en France en 2005, où elle étudie à Paris avec Denis Pascal, Pierre Pontier et Florent Boffard, et à Lyon au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse. Entre 2011 et 2014, elle suit des cours de perfectionnement auprès de Peter Frankl à l’Université Yale aux Etats-Unis où elle obtient son doctorat en interprétation (Doctorate of Musical Arts).

En 2013, Suzana Bartal remporte le concours New York Concert Artists Concerto Competition et fait ses débuts avec orchestre à New York.

Son répertoire est vaste, aussi bien en soliste qu’en musique de chambre.

Son goût pour la musique contemporaine l'amène à collaborer régulièrement avec Eric Tanguy.

Bruno Belliot, directeur de l'Académie de Musique et d'Arts Sacrés de Sainte-Anne d’Auray en Bretagne, propose à Suzana Bartal en 2018 d'interpréter l'intégrale des "Années de pèlerinage", cycle de trois recueils de pièces pour piano écrites par Franz Liszt au cours de ses voyages, entre 1837 et 1877. Après trois années de préparation, elle relève le défi et interprète l’intégrale des trois cahiers en trois concerts dans la même journée.

Un cycle qui pousse l'interprète à creuser autant sur le plan musical que technique.

Suzana Bartal réitère l'expérience au Festival Berlioz où elle trouve grâce à Bruno Messina (son directeur) le lieu rêvé et le piano pour l'enregistrement. Dans ce triple opus, la pianiste nous entraîne dans un voyage qui commence en Suisse et s'achève en Italie, au cours duquel se déroule en filigrane la vie du pianiste.

J'ai souhaité traduire ce mélange entre l'inspiration et la brillance technique afin de mettre en lumière le côté poétique qui se dégage de ces pages.

