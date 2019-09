Susanna Mälkki est l'invitée du jour

Une musicienne accomplie

Susanna Mälkki, née à Helsinki, a commencé la musique par le violoncelle. Elle se révélera excellente musicienne et deviendra premier violoncelle de l’Orchestre Symphonique de Göteborg de 1995 à 1998. Elle se tourne ensuite vers la direction, discipline qu’elle apprend à l’Académie Sibelius, auprès de grands chefs.

Susanna Mälkki débute sa carrière de cheffe d'orchestre en dirigeant des formations de différents pays, notamment le Klangforum Wien, le Birmingham Contemporary Music Group, et l’ensemble Askö. Elle est particulièrement attachée au répertoire contemporain, et se voit confier la direction de plusieurs opéras dans de nouvelles productions, par exemple Powder Her Face de Thomas Adès au festival Musica Nova à Helsinki (1999), ou L’Amour de Loin de Kaija Saariaho à l’Opéra national de Finlande (2004).

Susanna Mälkki, cheffe d'orchestre

C'est une violoncelliste et cheffe d'orchestre émérite, et pour cause, elle a dirigé de nombreux orchestres mondialement reconnus : l'orchestre de La Scala à Milan et l'Ensemble Intercontemporain à Paris. Durant 7 ans, Susanna Malkki a beaucoup appris aux côtés de Pierre Boulez.

Prendre la direction de l'ensemble Intercontemporain est une expérience intense. Outre la densité de travail et les nouvelles œuvres à apprendre chaque jour, cela m’a donné l’opportunité de travailler au plus près des compositeurs

De retour à la Philharmonie de Paris

Ce sont les 25 et 26 septembre prochains que Susanna Mälkki foulera le plancher de la scène de la Philharmonie de Paris, à la Cité de la musique. Elle y dirigera le Concerto pour violoncelle d'Antonin Dvořák ainsi que Les Planètes, de Gustav Holst.

La distribution :

Orchestre de Paris

Jeune Chœur de Paris

Maîtrise de Paris

Susanna Mälkki, direction

Edgar Moreau, violoncelle

Richard Wilberforce, chef de chœur

Ses prochaines dates en France

Les 25 et 26 septembre à la Philharmonie de Paris , à 20h30

, à 20h30 Les 15 et 16 novembre avec l’Orchestre National de Lyon à l'Auditorium Rainier III à Monaco

Les 26, 29 février, 2, 4, 6 et 8 mars pour Yvonne, princesse de Bourgogne au Palais Garnier à Paris

Le 5 avril avec l’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo pour le Printemps des Arts à l'Auditorium Rainier III à Monaco