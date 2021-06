"Sur les routes de la musique" : L'histoire musicale expliquée par André Manoukian

Douze petites notes pour 40 grandes histoires.... De Pythagore à Miles Davis, en passant par Jean-Sébastien Bach, le dernier livre d'André Manoukian "Sur les routes de la musique", nous raconte une histoire musicale vivante et accessible, qui raviront néophytes et connaisseurs.

Saviez-vous que le cerveau d’un jazzman fonctionne comme celui d’un mathématicien ? Ou que Robespierre a joué un rôle dans la naissance du jazz ? De Beethoven à Miles Davis en passant par la World Music et les philosophes antiques, les ponts entre les différents courants musicaux sont multiples et surprenants. André Manoukian nous les révèle ici dans son nouveau livre "Sur les routes de la musique" en composant une histoire de la musique accessible, illustrée d’anecdotes et schémas, tout au long de la lecture.

Avec sa verve coutumière et sa culture éclectique, ce passionné nous initie aux évolutions et aux révolutions musicales, à travers les récits méconnus et les personnalités, parfois inattendues, qui ont marqué la grande partition de l’histoire.

Auteur-compositeur, arrangeur, pianiste et chroniqueur, André Manoukian nourrit depuis toujours une passion communicative pour la musique. Il a composé divers albums en solo ou pour des artistes tels que Liane Foly ou Malia. Touche-à-tout insatiable, il multiplie les interventions dans des émissions musicales télévisées ou radiophoniques.

Côté disque : "Les pianos de Gainsbourg"

Pour le 30ème anniversaire de la mort de Serge Gainsbourg, André Manoukian nous offre un album de reprises aux ambiances piano bar, feutré, jazz et élégant. Dans “Les Pianos de Gainsbourg”, paru en avril, André Manoukian et son piano s’entourent de grandes artistes féminines francophone : Isabelle Adjani, Camille Lellouche, Camélia Jordana, Rosemary Standley, Elodie Frégé et Mélody Gardot.