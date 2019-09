Stéphanie d'Oustrac est l'invitée du jour

Un nouveau CD pour Stéphanie d'Oustrac

En août 2019 est paru chez Harmonia Mundi son nouveau CD, "L'incoronazione di Poppea" de Claudio Monteverdi. Aux côtés de Sonya Yoncheva (soprano), Kate Lindsey (mezzo-soprano) et sous la direction de William Christie, cette superbe distribution rends Monteverdi plus vivant que jamais. L'enregistrement et la captation ont été réalisés dans le cadre prestigieux de la production du festival de Salzbourg 2018.

Festival d'Ambronay 2019

Stéphanie d'Oustrac, figure emblématique de l'époque baroque, se métamorphose après avoir incarnée Médée, Marie ou Didon pour incarnée aujourd'hui la folie lors de son concert-anniversaire des 25 ans d'Amarillis "Éclats de folie", le 27 septembre prochain, au festival de musique baroque d'Ambronay.

Distribution :

Stéphanie d’Oustrac - Mezzo-soprano

Ensemble Amarillis

Héloïse Gaillard flûte, hautbois & direction artistique

Les concerts à venir

Le 4 octobre à La Courroie d'Entraigues-sur-la-Sorgue , le 6 octobre au Grand Théâtre d'Angers et le 8 octobre à l'Opéra de Rennes. Anniversaire Amarillis (récital) - Éclats de folie

Le 19 octobre 2019 à Strasbourg - Récital accompagné de Pascal Jourdan

Le 20 novembre 2019 à la Philharmonie de Paris, concert sur instrument au musée - Berlioz, Romances pour voix avec accompagnement de guitare

Le 9 janvier 2020 - Les Nuits d’été de Berlioz ainsi qu'une création d’Arthur Lavandier, accompagné par l’Orchestre de Chambre de Paris au Théâtre des Champs Elysées à Paris

Le 21, 24, 26, 29 mars et 1er, 4, 6, 9, 13, 16,21 et 24 avril 2020 - Don Giovanni de Mozart, Rôle interprété : Donna ElviraDates à l'Opéra Garnier de Paris

Le 16 et 17 juin 2020 - Récital à Lille suivi d'une Master Class

Programmation musicale

Claudio MONTEVERDI

Le Couronnement de Poppée : Sixième scène

Stéphanie d’Oustrac - Léa Desandre - Les Arts Florissants - dir. William Christie

Harmonia Mundi 2019

Hector BERLIOZ

Les Nuits d’été : L’île inconnue

Stéphanie d’Oustrac - Pascal Jourdan, piano

Harmonia Mundi 2019

Louis-Nicolas CLERAMBAULT

Médée : “Cruelle fille des Enfers”

Stéphanie d’Oustrac - Amarillis - Héloise Gaillard

Ambroisie 2008