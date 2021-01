Stéphane Lerouge célèbre les 20 ans de "Ecoutez le cinéma" !

"Ecoutez le cinéma!" fête ses 20 ans. Stéphane Lerouge, dit "archéologue musical", propose un livre-disque réunissant toutes les plus grandes bandes originales de films et de riches interviews. Morricone, Gainsbourg, Bardot, Desplat, Quincy Jones... célèbrent cette collection discographique.

En 2000-01, Universal Music France crée la collection discographique Ecoutez le cinéma ! Une sorte de mémoire musicale du grand écran, conçue depuis l’origine par Stéphane Lerouge. Son ambition est de faire revivre les Graals de la musique de film, les partitions emblématiques (et introuvables) de Georges Delerue, François de Roubaix, Michel Magne, Maurice Jarre ou Michel Legrand.

150 volumes plus tard, la collection a aimanté de grandes figures internationales (Ennio Morricone, Lalo Schifrin, Quincy Jones, Howard Shore), s’est déclinée en coffrets et vinyles et a provoqué des ré-enregistrements et remixes en pagaille.

Pour célébrer cet anniversaire, Ecoutez le cinéma ! propose un livre-disque au concept inédit. Pour la première fois, il s’agit de partir de l’écrit. C’est-à-dire d’une sélection subjective de trente-six interviews, parmi la centaine réalisée au gré de la collection. Des compositeurs parlent de cinéma, des cinéastes de musique. A chaque témoignage correspond un ou deux morceaux, répartis chronologiquement sur deux CD. De page en page, ce sont des vis-à-vis insolites qui se nouent. Bertrand Tavernier répond à John Barry, Agnès Varda tend la main à Ennio Morricone, Bertrand Blier sourit à Quincy Jones. Ecoutez le cinéma, lisez-le désormais. • Coffret composé de 2 disques, soit 49 titres.

Composition du coffret

Volume 1 Chansons de films

Un voyage inédit dans les chansons du cinéma français, entre chansons à texte et rythmes pop, entre Serge Gainsbourg et Vincent Delerm, avec une invitation à plusieurs comédiennes incandescentes (Brigitte Bardot, Anna Karina, Marion Cotillard).

Ecoutez le cinéma ! vous révèle ses trésors cachés, en réunissant des thèmes soit inédits en disque, soit jamais réédités, de John Barry à Alexandre Desplat.

Stéphane Lerouge

Natif de Douarnenez, Stéphane Lerouge se passionne, enfant, pour la bande originale de film et se forge une solide culture encyclopédique. Après des études au département cinéma de l’Université Paris I, il obtient un DEA. Le compositeur Vladmir Cosma et le producteur Alain Poiré l’encouragent très vite à faire de sa passion un métier : en 1992, il fait paraître la bande originale Les Brigades du Tigre , une compilation inédite des musiques de Claude Bolling.

Stéphane Lerouge se donne pour mission de retrouver, restaurer, sauvegarder et diffuser le patrimoine musical du cinéma , tel un archéologue des musiques de films.« Mon travail s’apparente à une lutte de chaque instant contre l’oubli. Chaque jour qui passe, c’est une chance en moins de retrouver une partition importante du patrimoine français » confie-t-il ainsi à Olivier Delcroix pour LeFigaro.

Il réédite des bandes originales de films rares, épuisées ou jamais éditées (telles Fantômas de Michel Magne, Pierrot le fou d’Antoine Duhamel, La Folie des grandeurs de Michel Polnareff, La Piscine de Michel Legrand, Plein soleil de Nino Rota etc...)

"Ecoutez le cinéma!"

En 2000, il lance la collection Ecoutez le cinéma ! produite par Universal Music Jazz France, une collection consacrée à la préservation du patrimoine français de la musique de films, comptant plus de 130 références.

Il fait paraître une intégrale Jacques Demy-Michel Legrand en 11 CD. Le coffret 6 CDs Le Cinéma de Georges Delerue est distingué début 2009 par un grand prix de l'Académie Charles-Cros.

Il a été pendant neuf ans le programmateur musical du Festival International musique & cinéma d’Auxerre, jusqu’à sa disparition en 2008, et a animé les Leçons de musique du Festival de Cannes, avant leur suppression en 2007. Il a par ailleurs été chargé de cours sur la musique de films à l’Université de Paris I (1992-2005).

Depuis 2014, il est également conseiller artistique du Festival Cinéma et Musique de Film de La Baule. En octobre 2018, il obtient le prix Raymond Chirat du Festival Lumière.

En 2016, il collabore avec Bertrand Tavernier sur la partie musicale (version cinéma et télévision) du documentaire Voyage à travers le cinéma français.