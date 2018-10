L'artiste lyrique Stéphane Degout est l'invité de Musique Matin

De Nuit d’étoiles (1880), sa première œuvre éditée, aux Trois Poèmes de Stéphane Mallarmé de 1913, sa dernière partition conséquente en ce genre, le parcours de Debussy dans le domaine de la mélodie est éloquent.

Dans la sélection des poètes, d’abord : la délicatesse de Paul Verlaine côtoie la sensualité de Pierre Louÿs et le réalisme de Charles Baudelaire. Dans l’écriture aussi, recherchant la fusion parfaite du mot et de sa sonorité, et de la note ; une écriture de plus en plus dépouillée, sur laquelle, après 1902, Pelléas et Mélisande laisse des traces.

Ce quatuor, auquel on doit des moments superbes, prend rang parmi les interprètes ayant vraiment quelque chose à dire, respectueux des œuvres tout en gardant une personnalité.

Stéphane Degout donne notamment toute la saveur aux paroles de Charles d’Orléans et Tristan L’Hermite (Trois Chansons de France) et, plus encore, aux Trois Ballades de François Villon. Poignant dans Colloque -sentimental (Fêtes galantes, livre II), admirable de sobriété et d’intelligence dans les Trois Poèmes deStéphane Mallarmé, il se surpasse dans Le Promenoir des deux amants, subtil et raffiné.

Distribution

Sophie Karthäuser - Soprano

Stéphane Degout - Baryton

Eugene Asti - Piano

Alain Planès - Piano

Programmation musicale

Claude DEBUSSY

3 ballades de François Villon : III. Ballade des femmes de Paris Stéphane Degout, Alain Planès

HARMONIA MUNDI

Claude DEBUSSY

Fêtes galantes : Livre 2 : 3. Colloque sentimental

Stéphane Degout, Alain Planès

HARMONIA MUNDI

Claude DEBUSSY

3 mélodies : 1. La mer est plus belle que les cathédrales

Stéphane Degout, Alain Planès

HARMONIA MUNDI