Stanislas de Barbeyrac, ténor pour le concert solidaire Unisson.

L'association des artistes lyriques "Unisson" organise un concert exceptionnel samedi 17 octobre à l'Opéra-Comique pour soutenir les chanteurs en difficulté, avec plus de 70 artistes qui répondent présents pour ce concert solidaire.

Les artistes lyriques ont vu en quelques jours leurs contrats annulés les uns après les autres, dès l'annonce des premières fermetures de salles de spectacles. Ce chômage forcé et brutal après des mois d'investissement et de préparation pour des spectacles annulés du jour au lendemain a nourri l'angoisse des artistes lyriques concernant leur situation financière et leur subsistance matérielle. Dans quelques cas, les théâtres, orchestres ou compagnies ont fait tout pour assurer la continuité de leur rémunération. Mais bien souvent, les artistes ont du accepter une perte intégrale des salaires.

Un groupe de discussion s’est constitué pour faire entendre notre voix et participer aux décisions nous concernant, car pour la première fois, notre profession était confinée, à l’arrêt, contrainte à un silence forcé. Une lettre ouverte datée du 15 mars 2020 a été signée par plus de 200 artistes, des plus connus aux plus jeunes, issus des conservatoires, habitués des scènes françaises, tous représentants de la diversité du monde lyrique.

L’association UNiSSON est née à partir de cet élan initial. Elle a pour objectif d’aider les artistes lyriques à traverser la crise actuelle et de préparer l’avenir en agissant pour :

- pérenniser l’entraide et le dialogue initiés en mars

- permettre aux artistes de parler d’une seule voix

- participer aux décisions qui concernent notre futur

Tous les détails du concert solidaire sont à retrouver ici !

Ce concert sera diffusé sur France Musique samedi 31 octobre à 20h.