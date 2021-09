Stanislas de Barbeyrac : "Pelléas est le rôle de ma vie"

Le ténor Stanislas de Barbeyrac remonte sur scène dans "Pelléas et Mélisande" aux Théâtre des Champs Elysées aux côtés de Patricia Petibon. Il a sorti par la même occasion le disque "Pelléas et Mélisande", un enregistrement de l'opéra d'après sa représentation à l'Opéra de Bordeaux en 2018.

Le ténor français - révélé notamment au Festival d'Aix en Provence en 2014 pour son interprétation de Tamino dans La Flute Enchantée - se tourne désormais vers un rôle phare du répertoire français : Pelléas de l'opéra Pelléas et Mélisande. « J’espère chanter Pelléas aussi souvent que Tamino » avait-il déclaré dans un interview à Forum Opéra en 2017. C'est en bonne voie : Stanislas de Barbeyrac interprète Pelléas dans une mise en scène d'Eric Ruf au Théâtre des Champs Elysées à partir du 9 octobre. Inspirée de la base de sous marin de Lorient, le metteur en scène nous entraîne ici dans un élégant jeu de la matière et des sens entre réalisme minéral et onirisme aquatique. Le Théâtre des Champs-Elysées avait déjà accueilli l'opéra il y a trois ans dans une production des Grandes Voix.

à réécouter émission Dimanche à l'Opéra "Pelléas et Mélisande" au Théâtre des Champs-Elysées

Stanislas de Barbeyrac figure également sur le disque Pelléas et Mélisande paru le 10 septembre sous le label Alpha Classics. Ce disque a été conçu d'après la production initialement prévue à L'Opéra de Bordeaux en novembre 2020 (annulée en raison du deuxième confinement).