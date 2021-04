Sonya Yoncheva : "Peut-être que nous sortirons grandis de cette crise"

La soprano Sonya Yoncheva et le chef d’orchestre Leonardo García Alarcón ont mis le confinement du printemps 2020 à profit : avec l’orchestre de La Cappella Mediterranea, ils enregistrent le disque “Rebirth”, envisagé depuis une dizaine d’années, sorti le 26 mars dernier sur le label Sony Classical.

L'album de la soprano bulgare Sonya Yoncheva, Rebirth, a été enregistré dans la salle de concert de La Chaux-de-Fonds en Suisse, avec Leonardo García Alarcón et son ensemble Cappella Mediterranea, lors du premier confinement.

Pour Sonya Yoncheva et Leonardo García Alarcón, cet album est le fruit un travail pensé il y a une dizaine d'années, que le confinement du printemps 2020 aura permis de faire naître. Le titre "Rebirth" est un message d’espoir, mais porte aussi l'idée que le silence et l’inactivité sont le meilleur prélude au renouvellement créatif.

Ce quatrième album de Sonya Yoncheva pour Sony Classical couvre plus de cinq siècles de musique, allant des chansons traditionnelles à la pop en passant par des airs forts du répertoire opératique du 17ème siècle.

Sonya Yoncheva

La soprano Sonya Yoncheva est née en 1981 à Plovdiv en Bulgarie. Dès 2007, elle se produit avec l’ensemble de William Christie, Les Arts Florissants, sur les meilleures scènes internationales : le London Barbican Center, le Lincoln Center à New York, la Cité de la Musique à Paris, l’Auditorio Nacional de Madrid. Elle remporte le prestigieux concours Operalia en 2010. Parmi ses grands rôles interprétés, on peut retenir les suivants : En 2013, de grandes scènes mondiales lui ouvrent leurs portes : Covent Garden où elle est Musetta dans La Bohème de Puccini, l’Opéra d’Etat de Berlin où elle est Violetta dans La Traviata de Verdi ainsi que le Metropolitan de New York et les Arènes de Vérone où elle est Gilda dans Rigoletto de Verdi également.

En 2014, elle décroche le rôle de Donna Anna dans Don Giovanni de Mozart à l’Opéra allemand de Berlin et Fiordiligi dans Cosi fan tutte à l'Opéra de Bavière. En 2017, elle est Elisabeth dans Don Carlos de Verdi à Bastille face à Kaufmann. Elle crée l’événement en 2018 dans Luisa Miller de Verdi au Met, puis en Imogene dans Le pirate de Bellini à La Scala. Elle effectue également une prise remarquée du rôle de Médée de Cherubini à Berlin. En 2019, elle reprend le rôle de Desdemona dans Otello de Verdi à Baden-Baden.

Prochaines dates

25 avril 2021 - Palau de les Arts, Valencia, Spain

Recital ‘Ad una stella

29 avril 2021 - Teatro de la Zarzuela, Madrid, Espagne

Zarzuela Concert, avec Miquel Ortega : direction musicale

Zarzuela Concert, avec Miquel Ortega : direction musicale

2 mai 2021 - Théâtre des Champs-Elysées, Paris

Concert "Amours et Tragédies"

Concert “Amours et Tragédies”

