Sol Gabetta, violoncelliste, est l'invitée de Musique Matin

"Schumann" paru chez Sony le 30 novembre

"Concerto en la mineur" op.129 pour violoncelle et orchestre

"Fantaisiestücke" op.73 pour violoncelle et piano

"Adagio et Allegro" op.70 pour violoncelle et piano

"Cinq pièces dans le ton populaire" op.102 pour violoncelle et piano

Bertrand Chamayou, piano

Kammerorchester Basel

Giovanni Antonini, direction

Concerts

21 décembre : Auditorium de la Maison de la radio (Paris) Paul Dukas : L’Apprenti sorcier

Mieczyslaw Weinberg : Concerto pour violoncelle

Sol Gabetta violoncelle

Orchestre Philharmonique de Radio France

Mikko Franck direction

Le 31 mars: Auditorium de la Maison de la radio : "carte blanche à Bertrand Chamayou "

Ludwig van Beethoven : Quintette pour piano et vents en mi bémol majeur op.16 Triple concerto pour violon, violoncelle, piano et orchestre

Vilde Frang violon

Sol Gabetta violoncelle

Orchestre Philharmonique de Radio France

Bertrand Chamayou piano et direction

Ce concert sera diffusé le 5 avril 2019 sur France Musique.

Programmation musicale

Robert SCHUMANN

Concerto pour violoncelle en la mineur op.129 : 1. Nicht zu schnell

Sol Gabetta, Kammerorchester Basel, Giovanni Antonini

SONY

Robert SCHUMANN

Cinq Pièces dans le ton populaire op.102 : 5. Stark und markiert

Sol Gabetta, Bertrand Chamayou

SONY 2018

Robert SCHUMANN

Concerto pour violoncelle en la mineur op.129 : 3. Sehr Lebhaft

Sol Gabetta, Kammerorchester Basel, Giovanni Antonini

SONY