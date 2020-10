Sofi Jeannin, cheffe de choeur, directrice musicale de la Maîtrise de Radio France

Fondée en 1946, la Maîtrise de Radio France représente l’une des premières expériences en France du système de « mi-temps pédagogique » comportant un enseignement général le matin et une formation musicale l’après-midi. En 2007, la Maîtrise de Radio France a ouvert un deuxième site à Bondy.

La Maîtrise de Radio France a été fondée en 1946 par Henry Barraud et Maurice David, avec la contribution de nombreux pédagogues et compositeurs tels que Pierre Capdevielle, Jean Planel, Robert Planel ou Roger Calmel.. Elle représente l’une des premières expériences en France du système de « mi-temps pédagogique » comportant un enseignement général le matin et une formation musicale l’après-midi.

Sous la direction artistique et pédagogique de Sofi Jeannin depuis 2008, la Maîtrise de Radio France est associé aux orchestres et au Chœur de Radio France. Outre l’acquisition d’une formation musicale de très haut niveau, les enfants et adolescents de la Maîtrise de Radio France participent à des manifestations musicales prestigieuses sous la direction des plus grands chefs.

Au travers de ses propres saisons de concerts, la Maîtrise s’attache à mettre en valeur le répertoire choral pour voix d’enfants. Très engagée dans le rayonnement de la musique d’aujourd’hui et dans la création, elle mène une politique volontaire de commande de partitions.

Aujourd’hui, près de 180 élèves suivent l’enseignement de la Maîtrise, qui s'impose comme une véritable école d'ouverture et d'excellence. Il comporte un cursus intense de cours de chœur, chant, piano, formation musicale, harmonie et technique Alexander. Les élèves sont recrutés après des auditions nationales et bénéficient d’un enseignement totalement gratuit de l’école élémentaire jusqu’au baccalauréat.

En 2007, la Maîtrise de Radio France a ouvert un deuxième site à Bondy en réseau d’éducation prioritaire, avec une formation exclusivement destinée aux enfants résidant dans les quartiers nord de la ville. Tous ces élèves, dès l’âge de sept ans, suivent le même enseignement musical que celui dispensé à Paris au Lycée La Fontaine, avec le même souci d’exigence.

La Maîtrise de Radio France bénéficie du soutien du Cercle des amis de la Fondation Musique et Radio – Institut de France, la Fondation Safran pour l’insertion, et du Fonds de dotation Éducation, Culture et Avenir.