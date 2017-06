Simon-Pierre et Louis-Noël Bestion de Camboulas

Simon-Pierre Bestion dirigera la compagnie La Tempête vendredi à Château-Thierry au festival Jean de la Fontaine, autour du programme "Bach the Minimalist". Plus d'informations sur la Compagnie La Tempête.

Le nouvel album de Louis-Noël Bestion de Camboulas "Bach & friends" est disponible depuis le 28 avril aux éditions Ambronay, plus d'informations. Retrouvez-le en concert avec son ensemble Les Surprises.

Programmation des invités

♫ André Cardinal Delalande & Michel-Richard Destouches

Les éléments : Prologue : Le Chaos : Ouverture

Ensemble Les Surprises,

Louis-Noël Bestion de Camboulas, direction

AMBRONAY

♫ Maurice Ohana

Avoaha : Conductus, la prophétie de Sénèque - pour 3 percussionnistes, 2 pianos et choeur

Choeur Contemporain d’Aix-en-Provence,

Musicatreize,

Jay Gottlieb, piano

Roland Conil, piano

Georges Van Gught, percussions

Jean-Paul Bernard, percussions

Christian Hamouy, percussions

Roland Heyrabedian, direction

OPUS 111

♫ Alphonse X Le Sage

Cantigas de Santa Maria : Rosa das rosas

Claire Lefilliâtre, soprano

Anna Reinhold, mezzo-soprano

Francisco Manalich, ténor

Lisandro Abadie, baryton-basse

La Tempête,

Simon-Pierre Bestion, direction

ALPHA

♫ Dietrich Buxtehude

Praeludium en sol mineur BuxWV 163

Louis-Noël Bestion de Camboulas, clavecin

AMBRONAY

♫ Giovanni Battista Draghi

The tempest : Dance of fantastick spirits

Ensemble La Tempête,

Simon-Pierre Bestion, direction

ALPHA

♫ Gabriel Fauré

Pelléas et Mélisande, suite op.80: prélude

John Eliot Gardiner, direction

YOUTUBE