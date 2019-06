Simon-Pierre Bestion est l'invité de Musique Matin

Le Festival de Saint-Denis du 3 juin au 3 juillet 2019

Le Festival de Saint-Denis se déroule chaque été et accueille les plus grands chefs et orchestres internationaux ainsi que toutes les formations musicales de Radio France pour des concerts symphoniques et chorales d’ampleur dans la Basilique de Saint-Denis. Également au programme, des créations, des récitals et des concerts de musique de chambre dans le cadre magnifique de la Maison d’Éducation de la Légion d’Honneur.

Après la fête musicale de l’édition anniversaire, le Festival 2019 prolonge la ligne tracée l’an passé. Invitations de formations orchestrales européennes (Orchestre de la Santa Cecilia, Orchestre Révolutionnaire et Romantique, Mahler Chamber Orchestra), collaboration artistique avec Radio France dont les formations musicales sont présentes depuis 1979, ouverture du répertoire avec Rufus Wainwright et Gregory Porter, tels sont donc les choix réaffirmés du Festival.

Simon-Pierre Bestion et La Tempête en concert le Mardi 18 juin à 20h30 à la Basilique de Saint-Denis

Georges Abdallah, chant traditionnel

Milena Jeliazkova, chant traditionnel

La Tempête

Simon-Pierre Bestion, direction

Le Moyen-Orient, berceau des 3 religions monothéistes, est au cœur de ce programme qui évoque les images musicale des prophètes à travers les siècles et les différentes langues chantées. A l’invitation du Festival, Simon-Pierre Bestion, qui a la science et le goût du voyage musical, nous emmène avec son ensemble La Tempête dans une exploration sonore qui nous mènera des chants sacrés de tradition chrétienne, musulmane et séfarade à des choeurs composés par Brahms, Rachmaninov, Arvo Pärt et Machaut. Un programme où la beauté des chants invite au recueillement.

Autres concerts de La Tempête

Dimanche 9 juin - Festival Jean de La Fontaine (02) - Château Thierry “Erasme”

Samedi 22 juin - Festival Les Traversées (18) - Noirlac “Vêpres à la Vierge”

Mardi 30 juillet - Abbaye de Lesay (50) “Grande Messe pour le Requiem de Charles Quint”

Programmation musicale

Heinrich SCHUTZ OK

L’Histoire de la Résurrection SWV 50 : Jesus erscheint den elf jüngern

La Tempête, Georges Abdallah (chantre byzantin), Simon-Pierre Bestion

ALPHA

Guillaume DE MACHAUT

Messe de Notre-Dame : Sanctus

La Tempête, Simon-Pierre Bestion

ALPHA

Johann Hermann SCHEIN

Israelis Brünnlein : Zion spricht : der herr hat mich verlassen

La Tempête, Simon-Pierre Bestion

ALPHA