"The Proust Album" : Shani Diluka part à la recherche des musiques perdues

Shani Diluka a fait paraître en octobre dernier "The Proust Album", un disque qui regroupe les musiques les plus emblématiques de "La Recherche" de Marcel Proust. Dans la lignée de cet album, la pianiste entame actuellement une tournée internationale, de Bruxelles jusqu'au Sri Lanka.

La pianiste Shani Diluka, née à Monaco de parents Sri Lankais, a entrepris de se plonger dans les influences musicales de Marcel Proust. Ce disque offre un regard différent sur l'écrivain, à l'heure où les commémorations sur Proust sont nombreuses : on célébrait le 150ème anniversaire de sa naissance en 2021 et on célèbrera le centenaire de sa mort en 2022. Ce disque souligne le caractère très mélomane de Marcel Proust, qui écoutait les opéras de Wagner au théâtrophone. Il avait notamment noué une relation particulière avec le compositeur Reynaldo Hahn, un confident, et sans doute amant de l'écrivain, auprès duquel il avait forgé ses opinions en matière de musique. L'époque de l'écriture de La Recherche voit également fleurir plusieurs grand compositeurs français : de Debussy à Massenet en passant par Fauré, tous ces compositeurs qui ont nourri l'écriture des romans de Marcel Proust sont présents sur ce disque

Un disque au casting quatre étoiles

Pour ce disque, Shani Diluka a fait appel à plusieurs grands noms du monde classique, dont la soprano Natalie Dessay qui interprète "Au Bord de l'eau" et "Le Secret", deux mélodies de Fauré qu'elle n'avait jamais enregistré auparavant. De son côté, Pierre Fouchenneret donne vie à la "Sonate de Vinteuil", une œuvre fictive que Marcel Proust cite dans Du côté de chez Swann, et que Shani Diluka s'est amusée à recréer ici en assemblant plusieurs pièces pour violon et piano. L'Orchestre de chambre de Paris dirigé par Hervé Niquet est également invité pour interpréter le concerto pour piano de Reynaldo Hahn. Shani Diluka a aussi fait appel au comédien Guillaume Gallienne en tant que récitant. Grand admirateur de l'œuvre de Proust, il fait revivre à l'auditeur plusieurs écrits de l'auteur, dont le passage dit de "la madeleine de Proust".

Si Shani Diluka a choisi de rendre hommage à Marcel Proust, c'est aussi parce qu'elle est elle même passionnée de littérature. Elle a fait paraître un recueil de poèmes en 2018, "Canopées" chez Art3 Galerie Plessis, un livre où elle associe poésie et musique. La pianiste publiera également un nouveau livre de pensées et aphorismes toujours chez Art3 Galerie Plessis au printemps 2022.

Shani Diluka sera en concert en streaming le 22 janvier pour la plateforme Le Jardin Musical , et partira du 17 au 24 mars 2022, pour une tournée en Inde, au Bangladesh et au Sri Lanka.