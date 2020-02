Shani Diluka, notre invitée du jour

Pour son nouveau disque "Cosmos", dont la sortie est prévu le 7 février, Shani Diluka nous offre une parfaite rencontre entre Beethoven et Ragas indiens. Pour l'occasion, elle sera en concert le dimanche 23 février prochain au Théâtre des Champs-Elysées.

Shani Diluka

Née à Monaco de parents sri lankais, elle bénéficie dès l'âge de sept ans de cours à horaires aménagés lui permettant un apprentissage intensif du piano. Élève de l’Académie Rainier III de Monaco, elle remporte rapidement un premier prix de piano, de solfège et de musique de chambre.

C’est aussi à Monaco qu’elle donne ses premiers concerts, dont une première partie d’Hélène Grimaud alors qu’elle n’a que douze ans. En 1996, elle intègre la classe d’Odile Poisson au Conservatoire régional de Nice. En 1997, au CNSM de Paris, elle intègre les classes de Georges Pludermacher, Jorge Chaminé et François-Frédéric Guy. Une fois son premier prix obtenu, Shani Diluka se perfectionne auprès de Marie-Françoise Bucquet, Nicholas Angelich et Bruno Rigutto. Au même moment, elle rencontre Leon Fleisher, qui marquera philosophiquement et définitivement sa carrière.

En 2005, elle intègre la prestigieuse et très sélective Fondation de Côme présidée par Martha Argerich.

Aujourd’hui pianiste internationalement reconnue, elle foule le plancher des plus grandes salles de concerts, tels que la Philharmonie de Paris, le Concertgebouw d’Amsterdam ou encore au Théâtre de La Fenice à Venise.

Son parcours se nourrit de collaborations avec les solistes Natalie Dessay, Karine Deshayes ou encore Michel Portal ainsi qu'avec les compositeurs Wolfgang Rhim, Karol Beffa ou Bruno Mantovani.

Cependant, la carrière de Shani Diluka n’est pas exclusivement une carrière de concertiste, mais également une carrière de chambriste et de poétesse en étant la partenaire des quatuors Ebène, Ysaÿe, Prazak, Modigliani ou Belcea ainsi qu'en publiant en février 2018, un recueil de poésie, Canopées.

"Cosmos"

Dans les bacs le vendredi 7 février 2020, " Cosmos", est la rencontre entre les grandes sonates de Beethoven et les Ragas indiens, lien que Shani a découvert par ailleurs, dans les écrits du compositeur. Elle-même influencée par les deux cultures, c'est tout naturellement qu'elle a décidé d'explorer ce dialogue dans un disque aux côtés du sitariste Mehboob Nadeem et du tabliste Mitel Purohit.

Ce voyage beethovénien apporte une vision inédite du grand Beethoven qui a recopié dans ses carnets des textes mystiques venus de l’Inde : les Upanishad, dont il a surligné certains mots concernant l’homme et le cosmos. La jeune pianiste a dès lors imaginé une expérience spirituelle unique où deux grandes sonates pour piano (Clair de lune et Appassionata) rencontrent les Ragas indiens sur Sitar et Tabla dans une fraternité universelle que défendait sans cesse Beethoven.

Pour le lancement de son disque, Shani Diluka sera en concert le dimanche 23 février 2020 au théâtre des Champs-Elysées, pour la saison des concerts du dimanche matin de Jeanine Roze.

Son agenda

Le 8 février à Lausanne : Lavaux Classics Festival, récital Beethoven / Debussy and poetry

Le 15 février aux Sables d’Olonnes : Centre des Congrès, récital Beethoven / Debussy / Glass avec les Chanteurs d’Oiseaux

Le 23 février au théâtre des Champs-Elysées : Récital “Cosmos”

Le 25 février à Tarbes : Scène national le Parvis, récital “Cosmos”

Le 2 mars au conservatoire de Caen : Masterclass

Le 3 mars à la Philharmonie de Caen : Récital Grieg / Debussy / Falla, “Carnets de voyage”

Les 4, 25, 26 mars, puis du 23 au 29 avril à Meaux : Projet Watch avec l’orchestre de chambre de Paris et les détenus de la prison de Meaux

Les 7 et 9 mars à l'institut culturel français du Maroc : Récital avec Charles Berling

Le 30 avril à Bobigny : Projet Watch avec les solistes de l'OCP et détenus de la Prison de Meaux

Le 16 mai à l’espace Simone Signoret à Cenon (Bordeaux) : Récital Beethoven for C.I.E.L.O association

Le 26 juin à Bordeaux : Récital avec Camille Thomas, Say / Rachmaninov / Bloch, pour la fondation Bernard Magrez

Le 3 juillet à Marseille : Festival "Les Heures Bleues", récital Beethoven Piano Sonatas

Le 11 juillet sur la Bassin d’Arcachon : Festival Escapades Musicales, récital Beethoven

Le 18 juillet à la scène nationale de Châteauvallon : Récital Cosmos

Le 19 juillet à la scène nationale de Châteauvallon : Récital avec les chanteurs d’oiseaux

Le 23 juillet au Festival Radio France Montpellier Occitanie : Récital avec Camille Thomas, Say / Rachmaninov / Bloch