Shani Diluka en récital au festival Les Solistes à Bagatelle

L'édition anniversaire des Solistes à Bagatelle qui devait se tenir initialement en 2020, a finalement lieu ! Du 28 août au 12 septembre, 12 pianistes qui ont fait leurs armes au parc de Bagatelle, reviennent pour fêter les 20 ans du festival. Parmi eux, Shani Diluka est avec nous ce matin.

Elève de l’Académie Rainier III de Monaco, Shani Diluka remporte rapidement un premier Prix de piano, de solfège et de musique de chambre. En 1996, elle intègre la classe d’Odile Poisson au Conservatoire régional de Nice. En 1997, elle intègre le CNSM de Paris et en ressort avec un premier Prix. En 2005, elle intègre la prestigieuse et très sélective Fondation de Come présidée par Martha Argerich.

La carrière de Shani Diluka n’est pas exclusivement une carrière de concertiste, mais également tournée vers la musique de chambre en étant la partenaire des quatuors Ebène, Ysaÿe, Prazak, Modigliani ou Belcea. Elle reçoit de nombreuses récompenses, notamment pour ses enregistrements discographiques : Mendelssohn, Beethoven, Edvard Grieg ou encore Schubert.

Les 20 ans des Solistes à Bagatelle

Que ce soit aux Serres d’Auteuil jusqu’en 2012 ou bien à Bagatelle, le festival s’est toujours donné pour mission de promouvoir les jeunes musiciens et la musique d’aujourd’hui. Pour fêter les 20 ans d’un festival qui a fait entendre presque 300 concerts, et plus de de 250 pièces en création, Les Solistes à Bagatelle inviteront cette année 12 des 250 musiciens qui ont fait leurs premiers pas sur cette scène durant les années 2000, et qui sont devenus aujourd'hui des personnalités incontournables de la scène pianistique internationale : Jean-Efflam Bavouzet, Béatrice Berrut, Philippe Bianconi, Geoffroy Couteau, Claire Désert, Shani Diluka, François-Frédéric Guy, Claire-Marie le Guay, David Kadouch, Éric Le Sage, Cédric Tiberghien, et Vanessa Wagner.

Cette année, le festival a également commandé une pièce à 4 compositeurs : Régis Campo, Michaël Jarrell, Christian Rivet et Tristan Murail.

Le festival Les Solistes à Bagatelle ouvrira ses portes le 28 août 2021 et proposera un voyage à travers les siècles, en compagnie de grands musiciens révélés par le festival tout au long de ces 20 années.