Serge Gainsbourg en 2021 avec Bertrand Dicale

Le 2 mars 1991 disparaissait Serge Gainsbourg, l'un des plus grands compositeurs et paroliers de la chanson française que notre temps ait connu. A l'occasion des 30 ans de sa mort, est sorti en février dernier la biographie "Tout Gainsbourg", écrite par Bertrand Dicale.

"L’ampleur de l'œuvre d’auteur, de compositeur et d’interprète de Gainsbourg, le tourbillon de ses collaborations, la richesse de ses échappées dans le cinéma, la littérature ou la publicité, tout cela exige d’être précis, gourmand et curieux. Il faut tout réécouter, jeter des coups d'œil en diagonale, s’attarder sur des épisodes oubliés, arpenter une fascinante galerie de portraits, chercher tous les liens entre le répertoire enchanté de Serge Gainsbourg et la vie singulière de Lucien Ginsburg.

Du Poinçonneur des Lilas au mystère des derniers inédits, du bide de La Javanaise au succès d’Aux armes et caetera, du scandale de Je t’aime moi non plus aux privates jokes de l’album Vu de l'extérieur, du rêve d’Histoire de Melody Nelson au délire d’Evguénie Sokolov, des tubes pop de France Gall aux confessions chantées par Jane Birkin, de Petula et BB à Vanessa et Bambou, des tableaux détruits au billet brûlé, du peintre Ginsburg au pervers Gainsbarre, une histoire étourdissante.

Il fallait bien plus de mille pages pour raconter tout Gainsbourg."

Bertrand Dicale

Diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris et du Centre de formation des journalistes, Bertrand Dicale s'est spécialisé dans les musiques populaires et notamment la chanson française, d'une part comme journaliste de presse écrite, radio et télévision, et d'autre part comme auteur d'ouvrages dans le domaine de la culture populaire.