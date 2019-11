Semyon Bychkov est l'invité du jour

"Etre à la tête de La Philharmonie Tchèque, ce n’est pas intimidant mais c’est inspirant ! N’importe quel leader doit suivre la tradition et en même temps faire attention à ce qu’il s'est passé avant. C’est une inspiration que l’on reçoit de l'époque d’or de cet orchestre". Semyon Bychkov

Le projet Tchaïkovski, c'est avant tout une série de disques : depuis 2016, Semyon Bychkov et le Philharmonique Tchèque ont enregistré tout un cycle d’œuvres symphoniques du compositeur russe - dont certaines sont encore peu connues, à l'image de la Symphonie Manfred. Un projet ambitieux, donc, qui a vu une première réalisation dans la parution du coffret de l'intégrale de ces enregistrements en août dernier chez Decca.

Mais ce projet, gravé au disque, s'incarne aussi sur scène, via diverses résidences. L'escale française se fera donc à la Philharmonie de Paris du 22 au 24 novembre, avec trois concerts.

J’étais tellement ravie de pouvoir faire de la musique à la Philharmonie. Cette salle manquait à la Ville de Paris. Pour la musique symphonique c’est une réussite énorme. On sent l’ampleur du son d’un grand orchestre, et même si la salle est grande, il y a l’esprit d’intimité. Le contact avec le public se fait donc naturellement. Sur scène on se sent tellement bien ! Semyon Bychkov