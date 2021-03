"Séduire l'univers précédé de A contre-peur", le nouveau livre d'André Velter

A l'occasion du Printemps des Poètes, du 13 au 29 mars 2021, dont il est le membre fondateur aux côtés de Emmanuel Hoog, le poète André Velter publiait le 11 mars dernier le livre Séduire l'univers précédé de A contre-peur aux éditions Gallimard.

Le poète André Velter sortait le 11 mars 2021 son nouveau livre Séduire l'Univers, avec sept tracés sonores de Jean Schwarz, précédé de A Contre-Peur, avec quatre ciels de Marie-Dominique Kessler, sorti aux éditions Gallimard - dont il dirigea par ailleurs la collection Poésie/Gallimard de 1998 à 2017.

Un rapport à la musique constant

Evasion, voyage, art total... Dans son nouveau recueil vaste et ambitieux, André Velter collabore notamment avec le compositeur Jean Schwarz avec lequel il réalise les "Sept tracés sonores". André Velter écrit sur des images tirées de sonogrammes - des représentations utilisées pour l'analyse spectrale des sons - recueillis de la composition Erda de Jean Scwharz. Il y propose également trois récitatifs d'après la pièce Symphonie du ciel, du même compositeur.

Considérant ses poèmes comme des "partitions" écrites à l'oreille, la part du chant est pour lui essentielle dans l'écriture poétique. Musicalement, il multiplie les récitals avec des musiciens et chanteurs, notamment le guitariste flamenco Pedro Soler, le violoncelliste Gaspar Claus, le contrebassiste Renaud Garcia-Fons, les chanteurs Tenzing Gönpo, Jean-Luc Debattice ou Olivier Deck...

Le Printemps des Poètes

André Velter crée, avec Jack Lang et Emmanuel Hoog, Le Printemps des Poètes, en 1999, et en assure la direction artistique les deux premières années.

La nouvelle édition du Printemps des Poètes aura lieu à Avignon du 13 au 29 mars 2021, et sera placée sous le signe du "désir". Sophie Nauleau est la directrice artistique de cette 23e édition, parrainée par l'actrice Marina Hands de la Comédie Française.

André Velter

Né en 1945 à Signy l'Abbaye dans les Ardennes, André Velter partage son activité entre les voyages au long cours (Afghanistan, Inde, Népal, Tibet) et la mise en résonance des poésies du monde entier. Sur France Culture, il a créé Poésie sur Parole (1987-2008). Les chroniques littéraires d'André Velter dans Le Monde s'attachent surtout à l'Orient. Il a reçu le "Goncourt / Poésie" en 1996. Toute son œuvre poétique est vouée au souffle, à la révolte, à l'amour sauvage, à la jubilation physique et mentale.

André Velter publie son premier livre (Aisha), en compagnie de Serge Sautreau. Il est l'auteur d'essais (avec Marie-José Lamothe) : Le Livre de l'outil, Les Outils du corps, Les Bazars de Kaboul, Ladakh-Himalaya. Principaux ouvrages de poésie : Passage en force, Ouvrir le chant, l'Enfer et les fleurs, L'Arbre-Seul, Du Gange à Zanzibar, le Haut-Pays, Le septième sommet, L'amour extrême, Une autre altitude (ces trois derniers titres étant dédiés à Chantal Mauduit), La vie en dansant, Midi à toutes les portes, avec Ernest Pignon-Ernest, Paseo Grande, Prendre feu avec Zéno Bianu, Le jeu du monde, Loin de nos bases, Les Solitudes et Séduire l’univers précédé de À contre-peur.