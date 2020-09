Sébastien Daucé et la tournée en vélo de l'Ensemble Correspondances en Normandie cet été

Dans le souci de réduire au maximum son empreinte carbone, Sébastien Daucé, fondateur et chef de l'ensemble Correspondances en résidence au Théâtre de Caen, a eu l'idée de parcourir le sud de la Normandie en 2 roues.

Du 7 au 12 août 2020, 9 musiciens de l’ensemble Correspondances ont sillonné le sud de la Normandie, de Caen à Domfront-en-Poiraie, en passant par Longues-sur-mer ou Saint-Lô : 6 étapes à la rencontre du public et d’artisans d’excellence dans des lieux de patrimoine de premier plan, pour 6 soirées musicales et festives au plus près du territoire.

Prochains concerts :

20 septembre : Divertissement du Siècle des Lumières, Bayeux

7 et 8 octobre : Le Ballet Royal de la nuit, Théâtre des Champs Elysées

23, 24 et 25 octobre : Le Ballet Royal de la nuit, Théâtre de Caen

