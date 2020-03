Sébastien Daucé est notre invité du jour

Pour son treizième opus "Les plaisirs du Louvre", l'ensemble Correspondances continue son exploration de la musique du Grand Siècle. A travers une sélection d'airs, Sébastien Daucé et son ensemble ranime le foyer musical du Louvre à l'aube du XVIIème siècle.

Sébastien Daucé intègre le département de musicologie de l'Université de Rennes puis celui de musique ancienne du Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Lyon. Là, il fonde en 2006 l'Ensemble Correspondances. Il faut plus de dix ans à l'ensemble pour asseoir la réputation de la formation qui est couronnée en 2016 par l'obtention d'une résidence au Grand Théâtre de Caen, prenant ainsi la suite des Arts Florissants.

D’abord sollicité comme continuiste et chef de chant par l'ensemble Pygmalion, au Festival d’Aix en Provence à la Maîtrise et à l'Orchestre Philharmonique de Radio France, il se produit sous la direction de Kenneth Weiss dans Didon et Enée de Purcell ou dans les Madrigaux de Monteverdi. Depuis 2012, il enseigne au Pôle Supérieur de Paris. En 2018, il devient directeur artistique invité du London Festival of Baroque Music.

L’Ensemble Correspondances réunit des chanteurs et des instrumentistes amoureux du répertoire français du XVIIème siècle. Ensemble, ils donnent des concerts dans le monde entier, participent à de nombreux festivals (Saintes, Pontoise, Utrecht, Printemps des arts de Nantes) et enregistrent des albums consacrés à Marc-Antoine Charpentier, Henry du Mont ou encore Étienne Moulinié.

En résidence au Théâtre de Caen, ils y développent leurs premiers projets scéniques. Le spectacle total du Ballet Royal de la Nuit remporte un franc succès. Francesca Lattuada, chorégraphe et metteuse en scène, façonne avec l'Ensemble Correspondances un spectacle foisonnant, succession de tableaux emprunts de magie où musiciens, danseurs et acteurs rendent au texte toute sa dimension spectaculaire et poétique.

Avec leur dernier opus Les plaisirs du Louvre, airs pour la chambre de Louis XIII qui sort le 20 mars prochain chez Harmonia Mundi, l'Ensemble Correspondances poursuit son exploration du répertoire du début du XVIIème siècle.

Les musiciens et chanteurs interprètent des airs de cours qui naissent dans les salles du Louvre, avant les fastes de Versailles, autour du roi-musicien Louis XIII. On y retrouve les airs ciselés des compositeurs et musiciens Guédron, Boësset, Moulinié ou encore Louis Couperin.

Boësset était l’un des compositeurs les plus appréciés et les plus reconnus du temps de Louis XIII. Il savait plaire à la cour avec des airs simples et faciles à retenir. Il s’agit d’une musique très savante sur le papier - le contrepoint est magnifique ! -, qui sonne de façon simple et évidente.

L'agenda de l'Ensemble Correspondances

Vendredi 13 mars 2020 à la Chapelle de la Trinité à Lyon : Te deum de Charpentier et Grands motets pour le roy d'Henry du Mont

: Te deum de Charpentier et Grands motets pour le roy d'Henry du Mont Samedi 14 et dimanche 15 mars à la Collégiale Sainte Ursanne : Te deum de Charpentier et Grands motets pour le roy d'Henry du Mont

: Te deum de Charpentier et Grands motets pour le roy d'Henry du Mont Vendredi 20 mars à l'Auditorium du Louvre à Paris dans le cadre du cycle "Le Louvre des musiciens" et le 21 mars à Amsterdam : La Chambre de Louis XIII

dans le cadre du cycle "Le Louvre des musiciens" et le 21 mars à Amsterdam : La Chambre de Louis XIII Mercredi 25 mars à l'église Saint Exupère à Toulouse : Litanies de la Vierge, Motets et œuvres sacrées de Marc-Antoine Charpentier

: Litanies de la Vierge, Motets et œuvres sacrées de Marc-Antoine Charpentier Mercredi 8 avril à Cracovie : Membra Jesu Nostri

: Membra Jesu Nostri Le 29 et 30 avril, le 2 mai, au Théâtre de Caen et le 15, 16 et 17 mai à l'Opéra Royal de Versailles : Le Ballet Royal de la Nuit

et le : Le Ballet Royal de la Nuit Les 5, 6 et 7 mai à l'Opéra de Dijon : Songs

: Songs Mercredi 20 mai au St John's Smith Square à Londres : Perpetual Night

: Perpetual Night Jeudi 4 juin à l'Opéra Orchestre national de Montpellier : La Chambre de Louis XIII

