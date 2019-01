"Transformer un disque en ovni théâtral" : Sébastien Daucé présente un spectacle inspiré du disque "Songs".

Songs du 5 au 20 janvier aux Bouffes du Nord

Création à partir de musiques anglaises du XVIIe siècle

"Il faut imaginer une femme, le jour de son mariage.Tout le monde est réuni pour célébrer ses noces, mais quelque chose en elle sonne faux. Elle s’enferme dans les toilettes et ne veut plus en sortir : elle n’ira pas. À la place, elle choisit de fuir en elle-même pour remonter la piste de sa mélancolie, revisiter ses souvenirs, son imaginaire, toutes ces histoires qui constituent sa mémoire."

Samuel Achache, metteur en scène.

, © Jean-Louis Fernandez

Mise en scène Samuel Achache

Direction musicale Sébastien Daucé

Avec

Lucile Richardot (alto​)

Margot Alexandre et Sarah Le Picard (comédiennes)

Sébastien Daucé (orgue et virginal)

René Ramos-Premier (baryton - basse)

Lucile Perret (flûte)

Angélique Mauillon (harpe)

Mathilde Vialle, Louise Bouedo et Etienne Floutier (violes)

Thibault Roussel (théorbe)

Arnaud de Pasquale (virginal)

Programmation musicale

Antoine BOESSET

Ballet Royal de la Nuit, Quatriesme partie du Ballet Royal de la Nuict: VII. Entrée - Dialogue d'Orphée et des Hamadryades : "Suivez-nous" (Orphée, Hamadryades)

Ensemble Correspondances, Sébastien Daucé

HARMONIA MUNDI 2018

Nicholas LANIER

No more shall meads

Lucile Richardot, Ensemble Correspondances, Sébastien Daucé

HARMONIA MUNDI 2018