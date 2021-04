Sébastien Daucé, chef de l'ensemble Correspondances : "On est épuisés par cette année qui vient de passer"

L'ensemble Correspondances consacre un double CD à la musique allemande du XVIIè siècle : l'occasion d'entendre le cycle de cantates "Membra Jesu Nostri" de Buxtehude, ainsi que les "Sept paroles du Christ en croix" de Schütz.

Pour la première fois, l'ensemble Correspondances enregistre de la musique allemande, avec les Membra Jesu Nostri de Dietrich Buxtehude, et les Sept paroles du Christ en croix de Heinrich Schütz, qui ont pour thématique commune de raconter la Passion du Christ. Les chanteurs interprètent alternativement les parties solistes et les parties de chœur, avec deux chanteurs par voix.

Quelques autres concerts spirituels viennent compléter ce programme : une élégie, Klag-lied, et une cantate de choral de Buxtehude, un choral de Schütz, et un lamento de l'organiste suédois Lüdert Dijkman.

C'est d'abord un travail d'édition des partitions d'après les manuscrits originaux qu'a dû réaliser le chef d'orchestre, qui rappelle que "l'édition, c'est déjà une part d'interprétation ! C'était important de repartir de zéro".

Sébastien Daucé

Claveciniste, organiste et chef d'orchestre, il fonde l'ensemble Correspondances en 2009, pour enregistrer des œuvres baroques françaises, en particulier celles de Marc-Antoine Charpentier. Il a fait partie des 12 artistes qui ont pu échanger avec le président de la République au printemps 2020 au sujet de la situation des artistes et du secteur culturel. De nombreux concerts de l'ensemble Correspondances prévus ce printemps sont annulés en raison de la situation sanitaire, notamment la 2ème édition de leur tournée à vélo en Normandie.

Les musiciens seront à nouveau sur scène à Prague le 19 mai 2021 pour un programme consacré à Charpentier et ses maîtres romains. Deux créations scéniques sont prévues, du 3 au 18 juillet au Théâtre du Jeu de Paume pour le festival d'Aix-en-Provence, et en novembre 2021 pour le spectacle Cupid & Death, qui sera créé au Théâtre de Caen.