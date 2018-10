Sébastien d'Hérin est l'invité de Musique Matin

Sortie CD "L'Europe Galante" d'André Campra

28 septembre sous le label Château de Versailles

Campra fut le compositeur lyrique le plus important entre Lully et Rameau. Le triomphe de L’Europe Galante en 1697 salua cette œuvre fondatrice de l’Opéra-Ballet, mêlant danse et art lyrique dans des divertissements d’une grande richesse. Campra entraîne le spectateur en voyage dans les nations amoureuses de l’Europe. La France bat au cœur galant des bergers et des bergères, l’Italie déploie le bal masqué vénitien, et la Turquie entrouvre son Sérail peuplé de sultanes et d'intrigues. Le Français y est volage et indiscret, l’Espagnol fidèle et romanesque, l’Italien raffiné mais jaloux et violent, enfin le Sultan doit tempérer le dépit criminel de la Sultane, supplantée par une belle esclave... Un piquant badinage musical sous le règne de Louis XIV !

Programmation musicale

André Campra

L’Europe Galante : Prologue, Vénus : “Frappez, frappez, ne vous lassez jamais”

Caroline Mutel, soprano, Les Nouveaux Caractères, Sébastien d’Hérin

André Campra

L’Europe Galante : Quatrième entrée : La Turquie, Marche et air pour les Bostangis : “Vivir, vivir, gran Sultana”

Jérémie Delvert (Le Bostangis), Les Nouveaux Caractères, Sébastien d’Hérin

André Campra

L’Europe Galante : Quatrième entrée : La Turquie, Air de la Discorde : “C’en est fait, déesse inhumaine”

Isabelle Druet (La Discorde), Caroline Mutel (Vénus), Les Nouveaux Caractères, Sébastien d’Hérin

