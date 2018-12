Sebastiano d'Ayala Valva, documentariste, est l'invité de Musique Matin

Vivez une expérience musicale à 360°

“Le pouvoir créateur et spirituel du son révélé au travers de l’œuvre radicale et de la vie hors du commun du compositeur Giacinto Scelsi, mort à Rome le 8/8/88. Comme bien des génies artistiques avant lui, Giacinto Scelsi a ouvert, au risque de son équilibre psychique, les portes de terres inexplorées. Dans le monde musical, classique et contemporain, personne n’avait avant lui consacré autant d’énergie à la révélation du pouvoir créateur du son. L’œuvre et le message qu’il laisse derrière lui ont, certes, enrichi l’histoire de la musique contemporaine mais invitent surtout à une réflexion profonde sur les vibrations qui nous entourent, leur pouvoir physique autant que poétique. Ce premier long métrage documentaire de Sebastiano d’Ayala Valva explore la puissance du son en tant que force créatrice.”

12 décembre 2018 : Journée Scelsi sur France musique

20h à 22h - Le concert du soir, avec Arnaud Merlin - Soirée spéciale Giacinto Scelsi et diffusion de Uaxuctum par l’Orchestre Philharmonique de Radio France et le Chœur de Radio France dirigés par Aldo Brizzi - Avec notamment Joëlle Léandre, contrebassiste, et Hervé Déjardin, ingénieur du son à Radio France

22h à 23h - Classic Club, avec Lionel Esparza - en public et en direct du bar de l’hôtel Bedford (Paris VIIIè)

23h à minuit - Le portrait contemporain, avec Arnaud Merlin Archives autour de Scelsi - Avec la participation de Sharon Kanach, spécialiste de Scelsi, éditrice de 3 volumes de textes du compositeur chez Actes Sud. L'avant première du film "Scelci, le premier mouvement de l'immobile" de Sebastiano d'Ayala Valva a lieu le 14 novembre 2018 au Studio 104.

Ciné-concert le 17 décembre 2018

Au Balzac à Paris : Ciné-concert exceptionnel avec un récital de 20 minutes de la pianiste Marianne Schroeder autour de l’œuvre de Giacinto Scelsi suivi de la projection du film de long-métrage documentaire "Le premier mouvement de l'immobile" de Sebastiano d'Ayala Valva.

Giacinto Scelsi dans la littérature

"Après de longues années de silence, il m’est venu soudain un immense désir de te faire revivre en moi, cher Giacinto. Ta silhouette se dresse inaltérée, incroyablement vivante, celle qui m’attendait en haut des escaliers dans l’entrée de l’hôtel Raphaël à Paris, lors de notre toute première rencontre."

Dieu dansera ta vie (Vagamundo 2017) : Récit autobiographique d’une danseuse chorégraphe, petite-fille de la célèbre galeriste Jeanne Bucher, ayant rencontré et côtoyé de grands artistes du XXe siècle tels que Maria Helena Vieira da Silva, Edgar Varèse, Roger Bissière, Antoine de Saint-Exupéry, Giacinto Scelsi. Dieu dansera ta vie nous entraîne dans une « aventure-ouverture », une « voie dansée » puisant aux sources de l’existence et dans l’enseignement de grands maîtres spirituels d’Orient et d’Occident.

