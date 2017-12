Sofi Jeannin, invitée de Musique Matin

L'invitée

À la tête de plusieurs formations britanniques, Sofi Jeannin a enseigné la technique vocale et le chant choral au Royal College of Music Junior Department ainsi qu’à l’Imperial College. Professeur d’enseignement artistique, elle a par ailleurs enseigné la direction de chœur au Conservatoire d’Évry.

Directrice musicale de la Maîtrise de Radio France depuis mars 2008, Sofi Jeannin est responsable artistique et pédagogique de 180 élèves. Elle crée de nombreuses partitions pour chœur à voix égales, avec des chefs comme Daniele Gatti, Myung-Whun Chung, Kurt Masur, Gustavo Dudamel, Esa-Pekka Salonen, Andris Nelsons, Mikko Franck, Semyon Bychkov, Bertrand de Billy ou Peter Eötvös.

Depuis 2011, elle a dirigé à plusieurs reprises l’Orchestre philharmonique de Radio France et l’Orchestre national de France et a dirigé pour la première fois en 2014 le Chœur de Radio France.

Sofi Jeannin est directrice musicale du Chœur de Radio France depuis juillet 2015.

En mai 2017, Sofi Jeannin est nommée Chef principal désigné des BBC Singers et dirige pour la première fois aux BBC Proms au Royal Albert Hall en août 2017.

Elle prendra ses fonctions à Londres en juillet 2018, en conservant la direction musicale de la Maitrise de Radio France.

Sofi Jeannin est engagée dans divers projets destinés à favoriser la pratique de la musique : partenariat avec l’Éducation Nationale ; projet El Sistema Grèce voué au soutien de réfugiés par la musique ; chœur et orchestre Kimbanguiste de Kinshasa …

Dernières parutions discographiques

Programmation musicale de l'invitée

♫ Louis-Claude DAQUIN

Une jeune pucelle

Maîtrise de Radio France, Sofi Jeannin (direction)

ALPHA 2016

♫ Henri DUTILLEUX

Chansons de bord : Chanson à virer : Les filles de la Rochelle

Maîtrise de Radio France, Sofi Jeannin (direction)

RADIO FRANCE 2014

♫ Olivier MESSIAEN

Trois liturgies de la Présence Divine : II. Séquence

Maîtrise de Radio France, Sofi Jeannin (direction)

Concert enregistré le 01 juin à Saint-Denis

♫ Isabelle ABOULKER / Bruno PERBOST (arrangement)

Marco Polo et la princesse de Chine : La lagune et le Rialto ; Dans le port de Quanzhou

Henri Ozenne (Marco Polo), Maîtrise de Radio France, Sofi Jeannin (direction)

Quatuor Face à Face

Enregistré au Festival de Montpellier le 16 juillet 2016