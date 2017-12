Robert Carsen : "Je regarde les textes comme s'ils venaient d'être écrits. Pour moi tout est moderne."

L'invité

Né au Canada, Robert Carsen a suivi une formation d’acteur à la Bristol Old Vic Theatre School avant de se lancer dans la mise en scène.

Également scénographe et directeur artistique pour des expositions, il en a signé quatre à Paris : « Bohèmes » et « Marie-Antoinette » au Grand Palais, « L’impressionnisme et la mode » au musée d’Orsay, « Charles Garnier, un architecte pour un empire » à l’École nationale de Beaux-Arts).

Chevalier dans l’ordre des Arts et des Lettres, Officier dans l’Ordre du Canada, Robert Carsen a reçu le Grand Prix du Syndicat de la presse musicale internationale pour l’ensemble de ses mises en scène, le Prix du Syndicat de la critique en France à trois reprises, et le Prix « Abbiati » de la critique italienne à quatre reprises.

Programmation musicale de l'invité

♫ Laura CANNELL

Simultaneous Flight Movement

Laura Cannell

BRAWL RECORDS 2016

♫ Christophe Willibald von GLUCK

Orphée et Euridice : Ouverture

Solistes Baroques Anglais, John Eliot Gardiner

PHILIPS

♫ Richard STRAUSS

Le Chevalier à la Rose : Acte I - "Da geht er hin " (La Maréchale)

Renée Fleming, Orchestre philharmonique de Munich, Christian Thielemann (direction)

DECCA

♫ Nacio HERD BROWN / Arthur FREED

Singing in the rain

Dan Burton, Gareth Valentine (piano)

Enregistrement Radio France - Live 42ème Rue 15/03/2015

♫ Orlando GIBBONS

Fantaisie à 6 en ré min - pour consort de violes

Ensemble L’Acheron

RICERCAR 2017