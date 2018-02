Saskia de Ville reçoit Raphaël Imbert et Marion Rampal

Autour de Raphaël Imbert, (saxophone alto et clarinette basse) on retrouve les membres de la Compagnie Nine Spirit. Les voix des chanteuses Aurore Imbert et Marion Rampal sont mises en avant. On entend les claviers de Pierre-François Blanchard, les guitares de Pierre Durand et Thomas Weirich, la batterie de Jean-Luc Di Fraya, la voix de Manu Barthélémy sur un titre et celle de Big Ron Hunter, présent sur l’album précédent et qui revient sur le dernier morceau de ce nouveau projet.

La Compagnie Nine Spirit

Le Festival Au fil des Voix est le rendez-vous des grandes voix du monde du 29 janvier au 14 février 2018 à l'Alhambra et au Studio de l'Ermitage à Paris. Décloisonner. Tel est le maître mot de ce festival qui met à l'honneur toutes les voix du monde. Cette année 2018 verra la 11éme édition du festival : 15 soirées et 28 concerts avec des artistes de pays et cultures diverses.

Raphaël Imbert sera le mercredi 14 Février, 20h30 à l'Alhambra

Les invités

Marion Rampal, chanteuse et songwriter, tisse un lien entre mémoire et invention, mot et mélodie, musiques populaires afro-américaines et racines classiques occidentales.

Née à Marseille, elle étudie la musique et le chant au gré des rencontres et des cadeaux fantaisistes de l'existence. La rencontre avec Raphaël Imbert et sa Compagnie Nine Spirit marquera le début d'une collaboration riche. C'est sur son label qu'elle écrit et sort en 2009 : Own Virago. En 2011 elle est la voix et la plume de Vertigo Songs de Perrine Mansuy. En 2012 elle rejoint l'Attica Blueset le Quintet d'Archie Shepp. Ensuite elle enregistre Heavens puis Music Is My Home avec Raphael Imbert pour Jazz Village. Passionnée par une recherche poétique sur ce qu’elle nomme "les gestes du Blues", et inspirée par ses voyages en Louisiane et à New York, elle se lance dès 2013 dans l’écriture de Main Blue, aux côtés d’Anne Paceo et de Pierre-François Blanchard. L’album, composé en anglais et en français, sort en 2016 sur le label e-motive records. Interprétant le Dido’s Lament de Purcell ou un lied de Schubert, Marion Rampal poursuit également une pioche buissonnière mais toujours exigeante dans le répertoire classique pour y trouver de nouveaux standards. La songwriter prête également ses mots aux voix et aux musiques des autres.

Le site web de Marion Rampal

Raphaël Imbert, musicien autodidacte né en 1974, poursuit un chemin atypique dans la grande famille du Jazz et des musiques improvisées, artiste et pédagogue exigeant, arrangeur et improvisateur recherché. L’un de ses domaines de prédilection est le spirituel dans le Jazz.

Le site web de Raphaël Imbert

Prochains concerts de nos invités

Marion Rampal et Raphaël Imbert

- le 14 février à 20h30 à l'Alhambra dans le cadre du festival Au fil des Voix

Marion Rampal

- le 7 mars MAIN BLUE Studio de l'Ermitage à Paris

- le 3 avril concert avec Archie Shepp à Grenoble, France, dans le cadre du festival “Détours de Babel” : Programme “Tribute To Sidney Bechet”

- le 12 avril au SALON IDÉAL Salle Colonne, 94 Boulevard Auguste Blanqui, 75013

Raphaël Imbert

- le 23 mars au petit Duc à Aix en Provence

Programmation musicale des invités

♫ Raphaël IMBERT

Here’s a song

Raphaël Imbert, Marion Rampal, membres de la Compagnie Nine spirit

JAZZ VILLAGE 2017

♫ Raphaël IMBERT

Play your cards right

Ronnie Hunter, Raphaël Imbert, Compagnie Nine spirit

JAZZ VILLAGE 2017

♫ Jean-Sébastien BACH (arrangement Henry Emery)

Christ lag in todesbanden

Paul Robeson, Alan Booth (piano)

VANGUARD RECORDS (Carnegie Hall 1958)

♫ Marion RAMPAL

A la mer

Marion Rampal (voix), Anne Pacéo (batterie), Pierre-François Blanchard (claviers)

E-MOTIVE RECORDS 2016

♫ Raphaël IMBERT (texte de Marion Rampal, musique de Raphaël Imbert)

Show boat Delphi

Raphaël Imbert, Marion Rampal, membres de la Compagnie Nine spirit

JAZZ VILLAGE 2017

♫ Sly & the Family Stone

Everyday people

Sly & The Family Stone

MCA 1994