Pierre Fouchenneret : "C'est de la mélodie que vient tout l'art musical de Gabriel Fauré"

Le concert de sortie de l’album « Horizons » aura lieu le mercredi 14 février 2018 à 20h00, salle Colonne, Paris 13.

Dans le cadre de La Belle Saison, Pierre Fouchenneret est en tournée. Il se produit dans l'Octuor de Schubert jusqu''au mois d'avril 2018. Premier rendez-vous, le 26 janvier 2018, à Beziers. Puis, le 28 janvier à la Chapelle du Méjan à Arles, le 8 février au Théâtre de Coulommiers, les 12 et 13 mars au Trident de Cherbourg, le 22 avril au Théâtre de Saint-Dizier et le 23 avril aux Théâtre des Bouffes du Nord.

La Belle Saison

Dans le cadre de La Belle Saison toujours, une dizaine de lieux vont faire résonner la musique de chambre de Brahms. L’intégrale de la musique de chambre de Brahms est un défi que relève une poignée de musiciens passionnés autour du violoniste Pierre Fouchenneret, du violoncelliste François Salque et du pianiste Eric Le Sage, pour mieux faire entendre la force et la cohérence musicale de ce répertoire, rejoints par de grands musiciens : Lise Berthaud, Florent Pujuila, Sarah et Deborah Nemtanu, Adrien Boisseau, Yan Levionnois, Joël Lasry, Shuichi Okada et la chanteuse Sarah Laulan.

Cette interprétation inédite de l’intégralité de la musique de chambre de Brahms sera enregistrée par B Records en 13 disques dans la Collection « La Belle Saison Live » avec une fréquence de parution régulière de mars 2018 à juin 2019 : 7 Mars 2018 : Sortie du double disque consacré aux Quatuors avec piano, juin 2018 : Sortie du double disque consacré aux oeuvres avec instruments à vent (clarinette et cor) et parution d’un coffret de l’intégrale en juin 2019.

Point d'orgue de ce projet en en juin prochain avec un un grand « marathon » Brahms au Théâtre des Bouffes du Nord à Paris.

Intégrale Brahms

Session d’enregistrement du 4 au 7 mars 2018 / Concert – Mercredi 7 mars 2018 à 20h30 à la Maladrerie Saint-Lazare de Beauvais

Programme : Brahms, Sextuors à cordes n°1 et 2.

La Belle Saison

Intégrale Brahms au Théâtre des Bouffes du Nord à Paris en 4 jours : Du vendredi 8 au lundi 11 juin 2018

L'Intégrale des œuvres de musique de chambre de Johannes Brahms au Théâtre des Bouffes du Nord

- Concert Brahms le 02 février 2018 à l'Auditorium de Tourcoing.

- Concert Quatuor STRADA cordes le 17 février 2018, Salle polyvalente, Masevaux (68) - Les concerts de poche

L'invité

Pierre Fouchenneret a reçu dès son plus jeune âge de nombreuses récompenses. A 12 ans il obtient le premier prix de violon au CNR de Nice, à 16 le premier prix de violon et de musique de chambre au CNSM de Paris. Il est également lauréat Natixis et vainqueur du Grand Prix du Concours International de musique de chambre de Bordeaux. Il a bénéficié de l'enseignement d'Alain Babouchian au Conservatoire de Nice et d'Olivier Charlier au CNSM de Paris. Il fonde en 2013 le quatuor Strada, avec François Salque, Sarah Nemtanu, et Lise Berthaud.

Programmation musicale de l'invité

♫ Gabriel FAURE

Romance pour violon et piano op.28

Pierre Fouchenneret (violon), Simon Zaoui (piano)

APARTE

♫ Gabriel FAURE

Trio pour violon, violoncelle et piano, op. 120 : I. Allegro

Pierre Fouchenneret (violon), Simon Zaoui (piano), Raphaël Merlin (violoncelle)

APARTE

♫ Franz SCHUBERT

Sonate n°21 en si bémol majeur D 960 : II. Andante sostenuto

Wilhelm Kempff (piano)

DGG (1965)

♫ Ludwig van BEETHOVEN

Quatuor à cordes n°16 en Fa Maj op 135 : II. Vivace

Quatuor Strada (Pierre Fouchenneret, Sarah Nemtanu, François Salque et Lise Berthaud)

B RECORDS 2016

♫ Johannes BRAHMS

Quatuor op.25 en sol mineur avec piano : IV. Rondo alla zingareze

Quatuor Strada

B RECORDS (à paraître en avril 2018)