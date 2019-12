Sarah Nemtanu est l'invitée du jour

Sortie CD : Modernisme

"Modernisme", parce qu'on y interprète de la musique du début du XXe siècle, et plus spécifiquement de la musique soviétique composée entre 1917 et 1932 - à l'aube du régime. A côté de la 1ère Symphonie de Chostakovitch brillamment jouée par l'Orchestre Symphonique National d'Ukraine et de la Ballade op. 24 de Liatochinski, Sarah Nemtanu signe dans ce disque le premier enregistrement mondial du concerto pour violon de Dimitri Tchesnokov, composé en 2015. Moderne à maints égards, donc.

Prochains concerts