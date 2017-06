La contralto Sarah Laulan

Notre invitée est contralto, elle est née en 1985. Après des études de chant et d'art dramatique, elle se perfectionne à la Chapelle Musicale Reine Elisabeth et bénéficie de l’enseignement de José Van Dam, Brigitte Fassbaender, Waltraud Meier, Bernarda Fink… Lauréate de nombreux concours en France, du 3e Prix au Concours International Reine Elisabeth en 2014 et du Prix “Paul Streit” récompensant la meilleure contralto lors du Concours de Genève en 2016, elle est aussi à l’aise dans l’opéra italien que dans le registre contemporain : on a pu récemment l’entendre dans L’Ombre de Venceslao, une création de Martin Matalon. A son répertoire éclectique vient s’ajouter un premier disque - Les Blasphèmes - qui vient de paraître sous le label Fuga Libera et dont le programme, original et fouillé, présente un autre visage de la mélodie française. Il retrace, à travers des textes sombres, les angoisses existentielles de l’homme nouveau face au "Monde du Progrès".

Programmation de l'invitée

♫ Raphaël CARCEL

Le tango stupéfiant - pour contralto, quatuor à cordes et piano

Sarah Laulan (contralto), Quatuor Hermès, Maciej Pikulski (piano)

FUGA LIBERA

♫ Gustav MAHLER

Kindertotenlieder pour mezzo-soprano et orchestre : III. Wenn dein Mütterlein

Brigitte Fassbaender (contralto), Orchestre Symphonique de la NDR de Hambourg, Klaus Tennstedt (direction)

PROFIL

♫ Gabriel DUPONT

Les effarés pour contralto et piano

Sarah Laulan (contralto), Maciej Pikulski (piano)

FUGA LIBERA

♫ George ENESCO

Oedipe, Act II : "je t'attendais"

Marjana Lipovsek (mezzo-soprano), Orchestre Philharmonique de Monte Carlo, Lawrence Foster (direction)

EMI

♫ Cécile CHAMINADE

Les deux Ménétriers W 277, pour contralto et piano

Sarah Laulan (contralto), Maciej Pikulski (piano)

FUGA LIBERA

♫ Camille SAINT-SAENS

Danse macabre op. 40 , pour contralto et piano

Sarah Laulan (contralto), Maciej Pikulski (piano)

FUGA LIBERA