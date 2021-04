Sarah Koné, cheffe de choeur

Sarah Koné dirige la Maîtrise populaire de l'Opéra-Comique pour une captation filmée du "Voyage dans la Lune" d'Offenbach, mis en scène par Laurent Pelly. L'occasion de revenir avec la cheffe de chœur sur le travail qu'elle effectue avec les enfants de la Maîtrise.

La Maîtrise Populaire de l'Opéra-Comique enregistre les 29 et 30 avril leVoyage dans la luned'Offenbach, un opéra-féerie en 4 actes, pour une diffusion sur France TV en septembre prochain. Sous la direction de Sarah Koné, les enfants de la Maîtrise chanteront avec l'orchestre les Frivolités Parisiennes dirigé par Mathieu Romano. Le projet, en gestation depuis 2019, a dû être repoussé en raison de la pandémie.

Le Voyage dans la Lune d'Offenbach est inspiré par deux romans de Jules Verne, De la terre à la lune et Voyage au centre de la Terre. Adapté ici par Laurent Pelly, Agathe Mélinand et Alexandra Cravero pour la Maîtrise Populaire de l'Opéra-Comique, cet opéra créé pour la première fois en 1875 alterne chansons, ballets et chœurs entraînants.

La Maîtrise Populaire de l'Opéra-Comique

Créée en 2016, la Maîtrise Populaire de l'Opéra-Comique est un chœur d'enfants qui suivent une formation des arts de la scène (chant choral, danse, théâtre, claquettes...) en parallèle de leur scolarité, dans des classes à horaires aménagés. La directrice de la Maîtrise, Sarah Koné, avait fondé en 2008 la compagnie Sans Père, une formation de danse, théâtre et chant destinée à des enfants non spécialistes, qui s'est ensuite associée à l'Opéra-Comique pour devenir la Maîtrise Populaire. Engagée pour la mixité sociale dans la musique classique, la Maîtrise Populaire organise, en plus des auditions classiques, des tournées de recrutement dans les écoles, notamment dans les zones d'éducation prioritaire.