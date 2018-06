Sandrine Revel, Claire Gibault et Donatienne Michel-Dansac sont les invitées de Musique Matin

Claire Gibault

Claire Gibault débute sa carrière à l’Opéra National de Lyon avant de devenir la première femme à diriger l’Orchestre de la Scala et les musiciens de la Philharmonie de Berlin. Directrice musicale de Musica per Roma de 2000 à 2002, elle est également l’assistante de Claudio Abbado à la Scala, à l’Opéra de Vienne et au Royal Opera House de Londres. En 2004, elle participe à ses côtés à la création de l’Orchestra Mozart di Bologna, et restera auprès de lui jusqu’en 2007, assurant également ses propres concerts.

Claire Gibault crée en 2011 le Paris Mozart Orchestra, avec lequel elle donne actuellement une trentaine de concerts par an. Récemment, elle a dirigé la création Staël, peindre l’inaccessible d’Edith Canat de Chizy à la Philharmonie de Paris ainsi qu’Orfeo de Silvia Colasanti au Théâtre Le Liberté de Toulon. Parmi ses futurs projets, Claire Gibault participera au jury de son concours international de direction d’orchestre en septembre 2018.

Actualité

Lundi 4 juin à 19h Editions Les Arènes 27 rue Jacob Paris (entrée libre)

Rencontre avec Sandrine Revel et Claire Gibault qui livreront leurs réflexions littéraires, graphiques et musicales sur la bande dessinée "Pygmalion"

Concerts

Jeudi 07 juin 2018 - 14h00 Salle Rossini, Paris 9e

Vendredi 08 juin 2018 - 20h30 Le Pin Galant - Mérignac

Vendredi 15 juin 2018 - 20h30 Philharmonie de Paris 2

Sandrine Revel

Sandrine Revel est née le 3 octobre 1969 à Bordeaux, ville où elle étudie les Beaux-Arts. Elle se lance dans la bande dessinée en publiant Jouvence la Bordelaise aux éditions Atlantic Production en 1996. Elle a à son actif une vingtaine d’albums mélangeant les genres, les styles et les techniques graphiques.

Parallèlement à ces activités, elle assure de nombreux travaux d'illustration dans la Presse, notamment pour Sud-Ouest Dimanche et Milan Presse. Sa série Un drôle d’Ange Gardien a reçu un Alph-Art en 2001 à Angoulême.

En 2015, elle réalise un biopic sur la vie de Glenn Gould, une vie à contretemps, qui reçoit le Prix Artémisia 2016 de la bande dessinée féminine. Mais ses talents ne se limitent pas au dessin, elle est aussi musicienne à ses heures (elle joue du piano) et passionnée de lecture.

Actualité

Sortie de la BD Pygmalion chez Les Arènes

♫ Programmation musicale

Donatienne Michel-Dansac

Donatienne Michel-Dansac étudie le violon et le piano. Diplômée du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris, elle interprète le répertoire du baroque au XXIe siècle sous la direction de William Christie, Emilio Pomarico, Pierre Boulez, François-Xavier Roth, Sylvain Cambreling, Daniel Barenboim… Elle rencontre en 1991 Georges Aperghis pour la création de Sextuor et devient son interprète dans plus d’une vingtaine d’œuvres. Elle collabore avec l’Ircam depuis 1993, et interprète Le Marteau sans maître de Pierre Boulez à l’occasion de son quatre-vingt-dixième anniversaire. Elle se joint à des plasticiens et écrivains pour des formes musicales ou théâtrale associées à leur travail, tourne pour le cinéma et le théâtre et, en 2017, crée la structure de production À vive allure.

Actualité

Mercredi 6 et jeudi 7 juin 2018 : Donatienne Michel-Dansac chante aux côtés de Richard Dubelski, Johanne Saunier et Lionel Peintre au festival MANIFESTE, pour la création de Georges Aperghis, intitulée Thinking Things.

20H30, CENTRE POMPIDOU - GRANDE SALLE

Georges Aperghis mise en scène et composition

Pierre Nouvel création vidéo, conception et programmation des robots

Daniel Lévy scénographie, création lumière

Olga Karpinsky costumière, accessoiriste

Émilie Morin assistanat à la mise en scène

Olivier Pasquet réalisation informatique musicale Ircam

Elle sera en plus également à l’affiche de deux autres spectacles de ManiFeste :

- « Monologues » : 3 compositeurs / 3 chanteuses solistes où elle sera aux côtés de Juliet Fraser et Juliette Raffin-Gay pour interpréter You’ll Drown, dear de Sivan Eldar, Epigram de Franck Bedrossian (création française) et Skin de Rebecca Saunders (création française)

- La Muette de Florence Baschet d’après le texte de l’écrivaine Chahdortt Djavann, un récit d’une jeune adolescente en prison sous le régime des mollahs en Iran.

