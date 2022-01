Sandrine Piau : "L'écriture de Händel me convient vocalement"

La soprano Sandrine Piau nous présente la sortie de ses deux nouveaux disques mettant à l'honneur "Handel Enchantresses" dirigé par Jérôme Correas, et "Lovescapes" de Johan Farjot, où la chanteuse est accompagnée de nombreux artistes lyriques. Retour sur une riche programmation de concerts à venir.

La soprano Sandrine Piau se consacre tout d’abord à la harpe et se tourne vers le chant au Conservatoire de Paris. Sa rencontre avec William Christie lui ouvre les portes de la musique baroque et sa collaboration au Festival d’Aix-en-Provence. Elle est souvent dirigée par des chefs tels que Marc Minkowski, Philippe Herreweghe, Alan Curtis, Christophe Rousset, René Jacobs et Fabio Biondi.

La chanteuse excelle dans différentes époques du baroque à la musique du XXe siècle. Elle chante entres autres les rôles de Dalinda (Ariodante), Pamina (Die Zauberflöte), Konstanze (Die Entführung aus dem Serail), Mélisande (Pelléas et Mélisande), Sœur Constance (Dialogues des Carmélites), La Grande-Duchesse de Gérolstein d’Offenbach...

Sandrine Piau se distingue également dans le répertoire du Lied et de la Mélodie française. Elle a déjà consacré quatre disques à Haendel et Mozart et deux albums de récitals, « Apres un rêve » et « Évocations » témoignant de sa relation privilégiée avec Susan Manoff avec laquelle elle se produit régulièrement en récital.

"Handel Enchantresses" & "Lovescapes", deux nouveaux disques

"Handel Enchantresses" dirigé par Jérôme Correas et Les Paladins.

Ici, la soprano incarne des femmes puissantes et meurtries dépeintes par Haendel. Sandrine Piau déclare "Émouvantes aussi les retrouvailles avec Jérôme Correas, ami et partenaire de toujours, qui creuse inlassablement son sillon dans la recherche d’une expressivité théâtrale, exacerbée par l’amour du verbe et de la voix." © Alpha Classics.

Disque paru le 14 janvier 2022 sous le label Alpha.

"Lovescapes"de Johan Farjot

« C’est un projet polyglotte, qui correspond à mon esthétique", déclare Johan Farjot © Alpha Classics.

Distribution : Sandrine Piau, soprano / Stanislas de Barbeyrac, ténor / Ambroisine Bré, mezzo-soprano /Delphine Haidan, mezzo-soprano / Mathilde Caldérini, flûte / Geneviève Laurenceau, violon / Arnaud Thorette, alto / David Kadouch, piano /Johan Farjot, piano / David Tepfer, récitant.

Disque paru le 7 janvier 2022 sous le label Alpha.

Prochains Concerts de Sandrine Piau :