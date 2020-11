Sandrine Piau : "Les ouvrages se meurent du trop de respect dont on les entoure"

Sandrine Piau nous proposera mercredi midi en direct du Louvre un programme consacré à Vivaldi qui mêlera des concertos rares du maître vénitien avec des pages tirées de ses opéras les plus connus. La soprano revient également sur ses deux derniers disques consacrés à Mozart.

Représentante du répertoire baroque et de la mélodie, la soprano française Sandrine Piau faire la part belle à « La Folie Vivaldi ! » ce 25 novembre en live stream gratuit.

Révélée aux côtés de William Christie ou René Jacobs, artiste lyrique de l’année aux Victoires de la Musique 2009, elle a parcouru le monde sous la direction de chefs aussi prestigieux que Myung-Whun Chung ou Kurt Masur.

Concert en direct du Louvre le 25 novembre à 12h30

À l’heure du déjeuner, le Louvre s’invite chez vous en musique.

Fermez les yeux et évadez-vous en Toscane ou en Vénétie grâce à des concerts live aux accents d’Italie. L'Auditorium du Louvre vous donne rendez-vous le 25 novembre à 12h30 pour un 100% Vivaldi par Le Concert de la Loge et la soprano Sandrine Piau... Live en direct, puis en différé sur la chaîne YouTube du Louvre.

Ce concert est enregistré par France Musique et sera diffusé en janvier 2021.

Une discographie très Mozartienne

Les deux derniers disques de la soprano sont consacrés à Mozart.

Le premier "Magic Mozart" est sorti début octobre chez Erato. La fine fleur du chant français est réunie sur ce disque proposant un florilège d'airs d'opéras du compositeur construit comme un cabaret magique. Avec Stanislas de Barbeyrac, Léa Desandre, Jodie Devos ou encore Florian Sempey, Sandrine Piau interprète des extraits de Cosi fan Tutte, Les Noces de Figaro mais aussi de La Flûte enchantée, tous dirigés par Laurence Equilbey à la tête de son Insula Orchestra.

Puis, c'est vers une oeuvre plus intimiste de Mozart que la soprano s'est tournée, en enregistrant le seul et unique oratorio du compositeur : Betulia Liberata, sorti fin septembre chez Aparte. Ecrit par un tout jeune Mozart (de 14 ans!), qui suit le modèle de l'oratorio italien comme pouvait le faire à cette époque Johann Adolph Hasse, cette oeuvre traite du sujet de Judith tiré de l'Ancien Testament.

Aux côtés des Talens Lyriques de Cristophe Rousset et du choeur Accentus, Sandrine Piau interprète le rôle d'Amital.