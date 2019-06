Sandrine Piau est l'invitée du jour

Sortie CD : Si j'ai aimé - Sandrine Piau, Le concert de la Loge, direction Julien Chauvin

24 mai chez Alpha Classics

, © Alpha Classics 2019

Programme

Sandrine Piau signe ici un récital avec orchestre qui célèbre la mélodie française à l’époque où elle passe du salon privé à la salle de concert.

Conçu en partenariat avec le Palazzetto Bru Zane, ce programme évoque l’attente, le désir, le plaisir, le souvenir, bref les méandres de l’amour de l’héroïne romantique… sur des textes des poètes Hugo, Lamartine, Gautier, Verlaine, Sandrine Piau a choisi des mélodies de Saint-Saëns (L’attente, Papillons), Massenet (Extase, Aimons-nous…), Vierne, ainsi que des rares Dubois, Guilmant, Bordes…

Julien Chauvin et son ensemble sur instruments anciens combinent ces mélodies avec des pièces d’orchestre (Pavane de La belle au bois dormant de Ma Mère L’Oye de Ravel ou la Danse profane pour harpe et orchestre de Debussy). Le disque présente aussi des extraits des Nuits d’Eté de Berlioz et se conclut sur le célèbre Plaisir d’Amour de Martini.

La chance que j'ai eue d'aborder le chant par la musique baroque a été capitale, car je suis venue à la musique par la harpe moderne avant d'être projetée dans un monde inconnu que j'ai adoré découvrir. J'y ai appris que la voix est un tout, que l'on doit chanter en fonction de ses partenaires et pas uniquement pour soi. Sandrine Piau

Distribution

Sandrine Piau, soprano

, soprano Le Concert de la Loge

Julien Chauvin, violon et direction

Prochains concerts

18 et 19 juin : "Desperate Lovers" à l'Opéra de Lille

Airs et duos de Georg Friedrich Haendel

Emmanuelle Haïm, direction

Sandrine Piau, soprano

Tim Mead, contre-ténor

, contre-ténor Le Concert d’Astrée

22 juin : Festival Mozart Maximum à la Seine Musicale de Paris

Wolfgang Amadeus Mozart : La Betulia liberata

Christophe Rousset à la tête de ses Talens Lyriques nous fait redécouvrir une œuvre composée par un tout jeune Mozart de 14 ans, La Betulia Liberata, inspirée de l’épisode biblique consacré à l’héroïque Judith.

Christophe Rousset, direction

, direction Sandrine Piau : Amital

: Amital Amanda Forsythe : Cabri & Carmi

: Cabri & Carmi Teresa Iervolino : Giuditta

: Giuditta Pablo Bemsch : Ozia

: Ozia Nahuel Di Pierro : Achior

: Achior Accentus

Les Talents Lyriques

Programmation musicale

Camille SAINT-SAËNS

Aimons-nous

Sandrine Piau, Concert de la Loge, Julien Chauvin

ALPHA

Luigi BOCCHERINI

Stabat Mater : Fac ut portem Christi mortem

Sandrine Piau, Pulcinella Orchestra, Ophélie Gaillard

APARTE

MARTINI

Plaisir d’amour

Sandrine Piau, Concert de la Loge, Julien Chauvin

ALPHA