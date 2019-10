Samy Rachid et Alexandre Vu du Quatuor Arod, les invités du jour

Sortie CD : The Mathilde Album

Soeur de Zemlinsky, c'est par son entremise qu'elle rencontre Arnold Schoenberg et se marie : Mathilde Schoenberg fut une figure centrale dans la vie artistique viennoise du début du siècle dernier. En vertu de cela, le quatuor Arod décide de lui rendre hommage dans ce dernier disque, qui présente, on pourrait s'y attendre, des oeuvres de Schoenberg, Zemlinsky et Webern. Mathilde est également la dédicataire du Quatuor à cordes n°2 op 10 de son mari, qui, fait original, intègre une soprano : ici, ce sera Elsa Dreisig.

Quand on parle de Schönberg, ça fait peur ; et pourtant, c'est tout un monde qui s'ouvre.

