Samuel Valensi, auteur et metteur en scène, responsable culturel du "Shift Project"

Le "Shift Project" est un groupe de réflexion qui oeuvre en faveur d'une économie libérée de la contrainte carbone. Samuel Valensi nous parle du rapport intermédiaire "Décarbonons la Culture" qui dresse un état des lieux du secteur de la culture du point de vue des enjeux climatiques et énergétiques

Ce rapport dresse un état des lieux du secteur de la culture, et particulièrement du spectacle vivant, de l’audiovisuel, du livre et des enjeux du numérique dans la culture du point de vue des enjeux climatiques et énergétiques. Il présente les leviers de décarbonation déjà identifiés. En d’autres termes, il tente de décrire ce que doivent faire une salle de spectacle, une productrice de films ou un éditeur de livres pour être résilients face aux chocs climatiques et énergétiques.

Pourquoi un rapport « intermédiaire » ? Parce qu’il s’agit d’un document de travail soumis à la consultation du public. Il a vocation à évoluer jusqu’à la publication du rapport final fin 2021. Si vous souhaitez faire part de vos retours, vous pouvez également contribuer au document de travail en ligne en écrivant à culture@theshiftproject.org.

