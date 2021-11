Sabine Devieilhe est de retour au disque et sur scène avec Haendel

La soprano Sabine Devieilhe sort aujourd'hui le disque "Bach - Haendel" avec l'ensemble Pygmalion dirigé par Raphael Pichon. Elle remonte également sur la scène de l'Opéra Garnier en cette fin d'année pour y interpréter Morgana dans l'opéra d'Haendel "Alcina".

Sabine Devieilhe signe avec l'ensemble Pygmalion un de ses disques les plus personnels. Aux côtés de son mari à la ville Raphael Pichon - directeur de l'ensemble Pygmalion - la soprano a construit le programme du disque autour de Bach et Haendel, deux compositeurs qui leurs tiennent particulièrement à cœur. Sabine Devieilhe expliquait récemment “le programme de ce disque 'Bach - Haendel' est la base de notre histoire amoureuse avec Raphael Pichon” “Bach vient de lui, et la partie plus théâtrale et vocale de Haendel vient de moi”.

Au-delà de la dichotomie entre musique profane et musique sacrée, ce disque se concentre sur l'aspect dramaturgique des œuvres sélectionnées, et la capacité des deux compositeurs baroques à passer de la joie à la tristesse.

ⓘ Publicité Radio France ne vous demandera jamais de communiquer vos coordonnées bancaires.

Sabine Devieilhe est surtout une fidèle interprète de Haendel. Son rôle de "La Beauté" dans Le Triomphe du temps et de la désillusion avait été très remarqué au Festival d'Aix-en-Provence en 2016. La soprano a également sorti plusieurs disques consacrés au compositeur allemand, dont notamment Italian Cantatas aux côtés des chanteuses Emmanuelle Haïm et Lea Desandre. Sabine Devieilhe remontera également sur scène pour Alcina mis en scène par Robert Carsen à l'Opéra Garnier.